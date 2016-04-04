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جيران شكران مرتجى يطرقون بابها لالتقاط صور مع وائل كفوري؟

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الإثنين 04-04-2016 01:46

انتشرت العديد من الأخبار خلال الساعات القليلة الماضية والتي تتحدث عن اصطحاب النجمة السورية شكران مرتجى للنجم اللبناني وائل كفوري إلى دمشق وتعددت التحليلات حول سبب الزيارة .

شكران أوضحت السبب على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " حيث اكدت أن الفيديو الذي نشرته قبل أيام على صفحتها وهي تستمع لوائل كفوري في سيارتها ليس إلا وكتبت : " امبارح نزلت غنية لوائل كفوري بسيارتي بالشام نزل الخبر وائل كفوري يرافق شكران إلى دمشق وحياة الله إمبارح دقو الجيران يسألوني وين وائل وبدهم يتصوروا معه ".

 

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