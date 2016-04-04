جيران شكران مرتجى يطرقون بابها لالتقاط صور مع وائل كفوري؟

انتشرت العديد من الأخبار خلال الساعات القليلة الماضية والتي تتحدث عن اصطحاب النجمة السورية شكران مرتجى للنجم اللبناني وائل كفوري إلى دمشق وتعددت التحليلات حول سبب الزيارة .

شكران أوضحت السبب على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " حيث اكدت أن الفيديو الذي نشرته قبل أيام على صفحتها وهي تستمع لوائل كفوري في سيارتها ليس إلا وكتبت : " امبارح نزلت فيديو غنية لوائل كفوري بسيارتي بالشام نزل الخبر وائل كفوري يرافق شكران إلى دمشق وحياة الله إمبارح دقو الجيران يسألوني وين وائل وبدهم يتصوروا معه ".

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