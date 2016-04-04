مجلة "Hello" تعتذر من جورج كلوني.. ما السبب؟

قدمت مجلة المشاهير "Hello" إعتذارها إلى النجم العالمي جورج كلوني George Clooney على مقابلة "مفبركة" نشرتها، قال الأخير إنها غير صحيحة ولا اساس لها.

ونقلت صحف ومواقع عالمية أخرى اقتباسات من المقابلة، التي يفترض أن الممثل تحدث فيها عن زواجه من المحامية البريطانية أمل علم الدين كلوني.

وقال كلوني في بيان له: "لم أجر مقابلة مع مجلة Hello، والاقتباسات المنسوبة لي ليست دقيقة".

وأضاف: "أن تكون هناك مقابلة حصرية مفبركة تماماً أمر جديد، واتجاه مقلق للغاية".

وقالت مجلة Hello إنها اشترت المقابلة بنية حسنة من وكالة Famous، واعتذرت في بيان عن أي محنة قد يكون سببها نشر هذه المقابلة.

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