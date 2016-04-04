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اليوم.. محافظ الغربية يفتتح مهرجان الأنشطة التربوية بغرب طنطا التعليمية

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اليوم.. محافظ الغربية يفتتح مهرجان الأنشطة التربوية بغرب طنطا التعليمية اليوم.. محافظ الغربية يفتتح مهرجان الأنشطة التربوية بغرب طنطا التعليمية
يفتتح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم الاثنين مهرجان الأنشطة التربوية لإدارة غرب طنطا التعليمية، والمقام بمدرسة الأحمدية الثانوية بحضور العقيد أحمد يحى المستشار العسكرى للمحافظة، وفريدة مجاهد وكيل الوزارة، وعصام الدين الخليفى مدير الإدارة
> والقيادات التعليمية بالغربية.

يتضمن المهرجان طابور عرض لمدارس غرب طنطا، وعروض رياضية وعسكرية وموسيقية وفنية بالإضافة لمعروضات التربية الفنية، والمجال الصناعى وتكنولوجيا الصناعة والتربية الزراعية والتربية السكانية والتربية الاجتماعية، والصحافة المدرسية والتربية النفسية والطفولة والقرائية
>والمكتبات.


>محافظ الغربية يفتتح الحفل الختامى لمهرجان الأنشطة التربوية

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