أستاذ باطنة: السكر والضغط قد يختفيان بعد إنقاص الوزن

أكدت الدكتورة هالة العيسوى - استشارى الأمراض الباطنة والسكر بطب قصر العينى - أن مرض السكر ينتشر بين الشباب والأطفال نتيجة السمنة وقلة ممارسة الرياضة والوجبات الجاهزة وإدمان الكمبيوتر والموبايل، والذى يجعلهم يجلسون لساعات طويلة دون حركة.

وقالت الدكتورة هالة العيسوى، خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية لصحة المرأة مؤخرا: إن مرض السكر نوعان، النوع الأول وهو يصيب الأطفال، وينتج عن خلل فى المناعة"، موضحة أن سكر النوع الثانى ناتج عن السمنة والوراثة، ولكنه أصبح يصيب الأطفال الصغار نظرا لارتفاع معدلات السمنة بينهم لتناول الوجبات الجاهزة والتعلق بالموبايل والكمبيوتر، وقلة الحركة وتناول الوجبات المشبعة بالدهون والسكريات.

وأشارت د. هالة إلى أن السكر من النوع الثانى والضغط قد يختفيان بعد خفض الوزن، مؤكدة أن السكر يمكن التحكم فيه، لذلك لابد أن يعرف المريض كيفية التعايش مع مرض السكر لتجنب المضاعفات ومن أهم وسائل التعايش ممارسة الرياضة، موضحة أنه عندما يتم تقليل سمنة البطن يبدأ الإنسولين فى العمل لأن مناعة الإنسولين تختفى بعد خفض الوزن.

وتنصح أستاذ الباطنة بتجنب مضاعفات السكر، موضحة أن القدم السكرى يعتبر من أهم المضاعفات، لذلك تنصح مريض السكر بالمحافظة على قدمه وعدم ارتداء الأحذية الضيقة، لأن الإحساس ضعيف جدا لديه، مؤكدة أنه يجب أن يهتم المريض بفحص قدميه، ومن الضرورى أن يفحصها جيدا من أسفل وتغيير الجوارب يوميا، مؤكدة أن السكر يسير فى الدم ويترسب فى الأوعية الدموية، خاصة أن الكثيرين لا يعلمون بإصابتهم به، مشيرة إلى أنه لابد من عمل كشف دورى للسكر حتى يمكن معرفة الاصابة مبكرا لتجنب المضاعفات.

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