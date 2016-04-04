أخصائية تغذية: التوازن بين الطعام والرياضة أقصر طرق الرجيم وإنقاص الوزن

يتحدث الجميع عن أهمية الرياضة لإنقاص الوزن، ويقلد الكثيرون تمارين يؤديها مدربون فى التليفزيون وأجهزة الكمبيوتر دون تحقيق نتائج مجدية.

وتوضح الدكتورة ياسمين نور الدين - أخصائية التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية - أن سبب عدم نقصان الوزن رغم ممارسة التمارين الرياضية يرجع إلى أن بعض الأفراد يعانون من السمنة المفرطة ويقررون فجأة إنقاص أوزانهم بممارسة الرياضة فقط دون تغيير فى نمط حياتهم، بل ويستمرون فى تناول الوجبات الدسمة ذات السعرات الحرارية العالية، وهذا يجعلهم لا يشعرون بفرق فى أوزانهم.

وتضيف الدكتورة ياسمين: "هناك خطوات مهمة لابد أن نضعها فى الاعتبار عند ممارسة التمارين لإنقاص أوزاننا، أهمها اتباع نظام غذائى صحيح بجانب الرياضة حتى يساعد كل منهما الآخر الجسم فى التخلص من الدهون الزائدة، وتحويل جزء منها لعضلات تعطى شكلا ممشوقا وجذابا للجسم، فالرياضة والأكل طريقان متوازيان يصعب الاكتفاء بأحدهما دون الآخر، وعلينا السير فى الطريقين معا لنحصل على الوزن المثالى".

وتشير أخصائية التغذية العلاجية إلى أن حرق كيلو دهون يحتاج التخلص من 7000 سعر حرارى، وهذا يحتاج وقتا طويلا من ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائى صحى.

وتابعت د. ياسمين: "الرياضة تحافظ على الكتلة العضلية للجسم والتى قد تتكسر بفعل اتباع الأنظمة الغذائية بمفردها، وزيادة نسبة العضلات يعطى للجسم شكله الممشوق والمقسم بطريقة جميلة".

وقالت الدكتورة ياسمين: "إن كثيرين يعتمدون على مشروبات كالشاى الأخضر، القرفة، الجنزبيل، فى محاولة إنقاص أوزانهم وهذا خطأ كبير، فالدراسات أشارت إلى أن تناول هذه المشروبات بكثرة يزيد معدل حرق الدهون بنسبة 11% فقط وهى نسبة بسيطة".

وتنصح أخصائية التغذية العلاجية بممارسة الرياضة تدريجيا فى البداية، بحيث يبدأ الفرد ممارسة تمارين بسيطة لمدة صغيرة ولتكن 10 دقائق يزيد هذه المدة شيئا فشيئا، مع ممارسة هذه التمارين 5 مرات فى الأسبوع، والأخذ فى الاعتبار أن الأجهزة الرياضية العنيفة لا تحرق الدهون، ولكن تمارين "الأيروبيكس" و"الزومبا"، والسير بخطوات منتظمة على "التريد ميل" أفضل لأنها تحافظ على الكتلة العضلية وتحرق الدهون فى نفس الوقت.

واستطردت د. ياسمين: حرق الدهون يحدث بعد 20 دقيقة من ممارسة التمرين، وحتى نشعر بالفرق علينا ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن ساعة، ولكبار السن طريقة مختلفة فى انقاص أوزانهم نظرا لعدم قدرتهم على ممارسة الرياضة فترات طويلة، ولذا ننصحهم بأهمية نشاطهم الحركى البسيط مثل السير داخل المنزل، وصعود وهبوط السلم.

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