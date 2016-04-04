تدهور صهريج محمل بالبترول على شارع محمد بن زايد

أدى تدهور صهريج محمل بالبترول والزيت على شارع الشيخ محمد بن زايد تحت جسر دوار الحوض الجديد في دبي بالاتجاه إلى أبوظبي عصر أمس، إلى إغلاق الطريق لمدة تزيد على الثلاث ساعات، نتيجة تسرب كميات من البترول على الأرض وإصابة سائقه إصابات بسيطة، حيث تلقى العلاج في موقع الحادث.

وقال العقيد عادل السويدي مدير مركز شرطة جبل علي في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن الشرطة استعانت بصهريج إضافي لنقل كميات البترول والزيت الموجودة داخل الصهريج بعد ان تدهور، حيث تبين أن الصهريج مقسم الى ثلاثة أقسام داخلية، اثنان منها محملان بالبترول والثالث محمل بالزيت، وأنه بعد تدهور الصهريج تسرب البترول من جزء منها فيما بقي الجزآن مغلقين.

تحويلات جديدة

ولفت العقيد السويدي الى أن السبب في التدهور يعود إلى تحويلات جديدة في المنطقة مع عدم قدرة السائق على السيطرة على الشاحنة نتيجة تفاجئه بوجود تحويلة وأقماع جديدة، مما أدى الى محاولة تفاديها وانقلاب الصهريج، فيما تم إغلاق حركة السير لمدة تزيد على 3 ساعات للحفاظ على حياة الجمهور، خوفاً من حدوث أي ماس كهربائي مع السيارات واندلاع حريق.

وأشار السويدي الى أنه تم تطويق المنطقة من فرق الإنقاذ والدوريات الأمنية التابعة لمركز شرطة جبل علي والاتصال بالشركة التابع لها الصهريج لإرسال خبير في التعامل مع مثل هذه الحالات، إضافة الى إرسال صهريج بديل الى موقع الحادث وسحب كميات البترول المسكوبة على الأرض، كما تم الاستعانة ببلدية دبي لتنظيف الشارع وإعادة حركة السير الساعة الثامنة مساء بعد أن تم تأمين المنطقة وإزالة الصهريج من حرم الطريق.

وأفاد مدير مركز شرطة جبل علي أنه تم تعيين لجنة من إدارة تخطيط الحوادث لتحديد سبب وقوع الحادث ورفع التقرير الى الجهات المختصة، لافتا إلى أن وجود بعض التحويلات الجديدة في الشوارع تؤدي إلى وقوع الحوادث، خاصة في حالة عدم انتباه السائق أو السرعة الزائدة.