«زايد العطاء» تعزز مهامها في أفريقيا

عززت مبادرة زايد العطاء برامجها التطوعية في القارة الإفريقية من خلال المستشفى الإماراتي التطوعي المتحرك وبالشراكة مع المستشفى السعودي الألماني وجمعية دار البر، وذلك تزامناً مع المهام الإنسانية لحملة العطاء الإنسانية العالمية والتي استطاعت أن تصل برسالتها الإنسانية لثلاثة ملايين طفل ومسن بمشاركة الآلاف من المتطوعين من مختلف دول العالم.

وأكد الدكتور عادل عبدالله الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء أن متطوعي حملة العطاء الإنسانية العالمية ضربوا نموذجاً مميزاً للعمل الجماعي والتطوع المجتمعي والإنساني من خلال إنجاز الآلاف من الساعات التطوعية في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والثقافية. وفق أفضل المعايير العالمية.

وأنجز متطوعو مبادرة زايد العطاء من مختلف دول العالم ما يزيد على مليون ساعة تطوع في الأحياء السكنية في مختلف القرى في كينيا والصومال وإريتريا وأثيوبيا والسودان والمغرب ومصر وباكستان والنيبال والأردن وسوريا ولبنان وإندونيسيا بالشراكة مع مراكز العمل التطوعي والإنساني.

تمكين

وتأتي هذه البرامج بهدف تمكين الشباب من العمل التطوعي والإنساني بمشاركة المئات من المتطوعين من مختلف دول العالم لتنفيذ العديد من البرامج المجتمعية في المجالات الصحية والتعليمية والثقافية على مدار السنوات الماضية.

مهام إنسانية

وقررت مبادرة زايد العطاء تعزيز عمل فرقها التطوعية في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والثقافية، وتكثيف المهام الإنسانية في القارة الأفريقية، بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي وتمكين الشباب في مجال الخدمة المجتمعية الميدانية أو الإلكترونية من تقديم خدمات تطوعية، من خلال الفرق المتنوعة والتي تشمل فريق تلاحم للتطوع الاجتماعي، وفريق عطاء للتطوع الإنساني وفريق استجابة للتطوع في مجال الاستجابة الطبية للطوارئ، وفريق جاهزية فريق سفراء الإمارات للتطوع الذين يتم تأهيلهم للمشاركة الفعالة الدولية في إبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في مجال العمل التطوعي والإنساني كسفراء الإمارات للتطوع المجتمعي والإنساني.