أمل القبيسي: المغرب شريك استراتيجي للإمارات

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي محمد آيت سفير المملكة المغربية لدى الدولة الذي قدم التهنئة لمعاليها بمناسبة انتخابها رئيسة للمجلس كأول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

وأكدت معاليها أن المملكة المغربية تعتبر شريكا استراتيجيا لدولة الإمارات في مختلف الصعد وعلى كافة المستويات وهناك توافق في وجهات النظر حيال مختلف القضايا، منوهة بمستوى التنسيق والتعاون بين البلدين في المحافل الدولية حول مختلف القضايا السياسية لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيزها على مختلف الصعد بما يعكس رؤية وتوجهات قيادتي البلدين وما يرتبط به البلدان من علاقات أخوية متينة فضلاً عن تعزيز علاقات التعاون البرلماني وتبادل الزيارات بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب المغربي مع التأكيد على أهمية إنشاء لجنة صداقة برلمانية بين الجانبين لأهمية دورها في تعزيز العلاقات وتنسيق المواقف في الفعاليات البرلمانية.

وأكد الجانبان على متانة العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع دولة الإمارات بالمملكة المغربية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والعلمية والسياحية والثقافية، مشيرين الى أن تزامن إقامة الأسبوع المغربي التراثي مع احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني الـ44 يؤكد على متانة الروابط الوثيقة بين الشعبين الشقيقين.

وثمن الجانبان بالتعاون القائم بين البلدين في ظل ما تمر به المنطقة من ظروف بالغة الصعوبة والحساسية مما يتطلب تنسيق الجهود المشتركة والتعاون من أجل معالجة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لضمان أمن دولنا ومستقبل أفضل للأجيال القادمة من أبنائنا وبالتنسيق الوثيق القائم والتبادل المستمر لوجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية وبتطابق وجهات النظر والأهداف التي يطمح لها البلدان وهي العمل بإخلاص من أجل تحقيق الرفاه والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين وتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم أجمع.

وأشادت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بالعلاقة الأخوية المتينة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة والتي بدأت منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له الملك الحسن الثاني، رحمه الله، مشيرة إلى أن هذه العلاقات تعد نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية وفي التضامن الأخوي الصادق والدعم المتبادل.

وأشارت إلى أن هذه العلاقات تتجسد من خلالها أجمل أشكال الأخوة والتضامن بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبا وهذه العلاقات المميزة تزداد قوة يوما بعد يوم بفضل الرؤى السديدة للقيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين.

تنسيق

وثمنت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي التنسيق التام والتوافق في وجهات النظر والدعم الكبير والتواصل البناء بين وفود المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب المغربي وذلك خلال المشاركة في مختلف الفعاليات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية الأمر الذي يعكس ما وصلت إليه علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.

دعوة

ووجهت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدعوة لرئيس مجلس النواب المغربي لزيارة المجلس بهدف الاطلاع على تجربة الجانبين البرلمانية ومناقشة مختلف مجالات التعاون.

تهنئة

قال السفير المغربي «نهنئ أنفسنا والدول العربية ودولة الإمارات بانتخاب المجلس الوطني الاتحادي لأول سيدة تترأس مؤسسة برلمانية على مستوى الوطن العربي والمنطقة وهو مفخرة لنا جميعا وبهذا تقدم دولة الإمارات نموذجاً رائداً لما تحظى به المرأة من تقدير وتمكين وما وصلت له من مشاركة فاعلة في مختلف مجالات الحياة وخاصة المشاركة السياسية وما تتميز به الدولة والقيادة الحكيمة من تقديم جميع أنواع الدعم لمختلف فئات المجتمع».