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"وثائق بنما": "ميسى" وشخصيات بـ"الفيفا" تورطوا فى عمليات تهرب ضريبى

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"وثائق بنما": "ميسى" وشخصيات بـ"الفيفا" تورطوا فى عمليات تهرب ضريبى "وثائق بنما": "ميسى" وشخصيات بـ"الفيفا" تورطوا فى عمليات تهرب ضريبى
كشفت وثائق بنما المسربة عن وجود اسم اسطورة كرة القدم الأرجنتينى ليونيل ميسى، فى الوثائق على خلفية اتهامه هو ووالده من قِبَل حكومة إسبانيا بالتهرب الضريبى عبر شركات فى أوروجواى.

وتظهر الوثائق المسربة إن نجم نادى برشلونة الإسبانى ووالده يمتلكان شركة فى بنما تحت اسم "ميجا ستار" وكان الطرف الوسيط لهذه الشركة هو "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية -وهى التى كشفت عن الوثائق- فى يونيو 2013، بعد يوم واحد فقط من رفع دعوى من المدعى العام الإسبانى ضد ميسى ووالده بتهمة الاحتيال الضريبى.

وأكدت الوثائق المسربة تورط أكثر من 20 شخصية رياضية فى فضائح مالية عابرة للقارات، مشيرة إلى تورط شخصيات فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى عمليات التهريب الضريبى وغسيل الأموال.


>فضيحة " وثائق بنما " تهز العالم ..تسريب 11 مليون وثيقة يكشف تورط 72 رئيسا فى عمليات غسيل أموال..بوتين ورئيس الأرجنتين ونجل كوفي عنان وعلاء مبارك ورئيس أوكرانيا وبشار ووالد ديفيد كاميرون فى القائمة

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