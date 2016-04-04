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إدوارد سنودن: "وثائق بنما" أكبر تسريبات فى تاريخ الصحافة العالمية

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إدوارد سنودن: "وثائق بنما" أكبر تسريبات فى تاريخ الصحافة العالمية إدوارد سنودن: "وثائق بنما" أكبر تسريبات فى تاريخ الصحافة العالمية
أكد ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق إدوارد سنودن، وفقًا لصحيفة "جازيتا" الروسية أن وثائق تحقيقات بنما فى الفساد تُعَد أكبر عملية تسريب فى تاريخ الصحافة العالمية.

ونشرت وسائل إعلام غربية تفاصيل جديدة عن الوثائق المسربة من شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية التى تتخذ من بنما مقرًا لها وتعد إحدى أكثر الشركات التى تحيط أعمالها بالسرية.

وكشفت الوثائق المسربة أن أشخاصا من الأغنياء وذوى النفوذ يستخدمون ملاذات ضريبية لإخفاء ثرواتهم، ومنها بيانات تشمل شركات سرية فى الخارج مرتبطة بعائلات ومقربين من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والزعيم الليبى الراحل معمر القذافى، والرئيس السورى بشار الأسد، والسورى فلاديمير بوتين.

وذكرت "بى بى سى" أن 11 مليون وثيقة سربت من شركة "موساك فونسيكا" وتوضح الوثائق كيف أن الشركة ساعدت العملاء على غسيل الأموال، وتفادى العقوبات، والتهرب من الضرائب.


>وثائق مسربة تكشف تورط مقربين من "مبارك والقذافى والأسد" بعمليات غسيل أموال
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>"وثائق بنما": "ميسى" وشخصيات بـ"الفيفا" تورطوا فى عمليات تهرب ضريبى
>http://www.youm7.com/story/2016/4/4/وثائق-بنما--ميسى-وشخصيات-بـالفيفا-تورطوا-فى-عمليات-تهرب-ضريب/2659425#

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