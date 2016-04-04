هل سيكون أنجين أكيوريك بطل الموسم الثاني من "السلطانة كوسيم"؟

بعد نفي النجم التركي أنجين أكيوريك الشهير بكريم حلوله ضيف شرف في مسلسل (yeter- كفى) الإجتماعي مع بيلين كاراهان الشهيرة بالسلطانة مريم ، أكد مصدر مقرب من تيمور ساوجي وقناة ستار التركية أنه تم التعاقد وتوقيع عقد عمل مع النجم التركي المحبوب أنجين أكيوريك ليكون بطل الموسم الثاني من المسلسل التاريخي ( السلطانة كوسيم) الذي سيبدأ دوره في الحلقات القادمة التالية لحدث وفاة السلطان أحمد الأول الذي أداه الممثل الشاب إكين كوتش،ويؤكد المصدر ذاته أن أنجين أكيوريك بدأ العمل من بداية توقيعه وموافقته.

ومن المفترض أن يؤدي أنجين أكيوريك دور السلطان مصطفى شقيق السلطان أحمد الأول ،ويؤكد المصدر نفسه أن أنجين أكيوريك باشر بالقراءة الأولى وبالبروفات فعلاً.

وإن كان خبر موافقة أنجين أكيوريك على بطولة الموسم الثاني إلى جانب صديقته المقربة بيرين سات اللذين تخرجا من برنامج المواهب ذاته (نجوم تركيا)،وحققا معاً أعلى نسبة مشاهدة لعامين كاملين في مسلسلهما الإجتماعي (فاطمة) فأنه ربما يحقق الموسم الثاني نسبة مشاهدة أفضل من الموسم الأول في تركيا جراء شعبيتهما الكبيرة كأجمل الثنائيات الرومانسية لعامي 2012-2013.

وهناك عدد كبير من المشاهدين الأتراك يتمنون أن يروهما معاً مجدداً في عمل درامي جديد،ولو حصل هذا فستكون خطوة ذكية جداً إثر إخفاق الممثل إكين كوتش في تكوين ثنائي رومانسي ناجح مع بيرين سات بحكم فارق العمر بينهما البالغ (8) سنوات،ولافتقاده الجاذبية الرجالية العالية التي يتمتع بها خالد آرغنش الذي حقق نجاح أسطوري بشخصية السلطان سليمان،ويتمتع بها أيضاً أنجين أكيوريك الذي نجح فعلاً سابقاً مع بيرين سات كثنائي رومانسي أكثر من أي ممثل آخر عملت معه بيرين سات في مسلسلاتها السابقة.

ومن الآن يتمنى الألاف في السوشيال ميديا أن يكون الخبر صحيح حتى يستمتعوا معاًُ بأدائهما الطبيعي المدهش .

ومن الآن صار هناك فضول لدى من امتنع عن متابعة المسلسل في متابعته ليقارنوا بين أداء أكين كوتش الذي أخلص للدور وأتقنه لكنه أخفق في الجانب الرومانسي وبين أداء أنجين أكيوريك في أول مسلسلاته التاريخية إن كان ما نشر صحيحاً وسيكون بطل (السلطانة كوسيم 2) القادم بقوة إلى عالم الدراما التاريخية.

وبعد أن خرجت مقالات تتوقع أن يكتفي المنتج تيمور ساوجي بموسم واحد لمسلسل (السلطانة كوسيم) جراء إخفاقه في تصدر المراتب العشر الأولى في الرايتنغ،وتهديد المنتج من يدعي ذلك بمسائلته قانونياً لأن العمل ناجح جداً خارج تركيا ومطلوب من عشرات القنوات الأجنبية،وبيع فعلاً لأهم القنوات وأكثرها شعبية التي بدأت تعرض الموسم الأول بالتزامن مع تركيا- أكد المنتج بخطوات عملية وذكية مباشرته بإنتاج موسم ثان له من خلال ضم الممثلة التركية الشقراء فيلدان أتاسفير إلى نهاية الموسم الأول،وربما ضم النجم التركي المحبوب أنجين أكيوريك في موسمه الثاني ليجذب عدد أكبر من المشاهدين له مستقبلاً.

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