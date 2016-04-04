راغب علامة يتذكر حنان والدته بهذه الصورة

استعاد الفنان راغب علامة لحظات الحنان مع والدته الراحلة، ونشر صورة نادرة له قبل أن يتخطى عامه الأول بين أحضانها، وعلق عليها بتأثر راجياً أن تشفع صلواته لها وتدخل الفردوس.

راغب الذي منى بخسارتين فادحتين بعد وفاة والدته ثم والده في شهر واحد، أعلن منذ يومين "رغبته في مقاومة الأحزان" والاستعداد للعودة لحياته الطبيعية، ولكنه نشر فجر اليوم الأحد صورة نادرة له وهو رضيع بين أحضان أمه وعلق عليها قائلاً: بتذكر يا أمي لما كنت صغير، بالليالي تصلّي حتى صير كبير، في جنة الفردوس حبيبتي".

الصورة حظيت بإعجاب سبعة آلاف متابع لحساب راغب علامة بموقع إنستقرام في أقل من نصف ساعة، وبادر عدد كبير من محبيه للدعاء لوالدته بالرحمة والمغفرة ..

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