سيارة الملكة إليزابيث معروضة للبيع

عرض موقع Auto trade لبيع السيارات، سيارة فاخرة من طراز بنتلي Bentley تعود للمكلة إليزابيث الثانية، التي حصلت عليها خلال احتفالات اليوبيل الماسي عام 2012.

وبحسب الموقع فإن سعر السيارة التي أحيلت على التقاعد من الخدمة الملكية في العام 2014، يبلغ نحو 200 ألف جنيه استرليني أي حوالي ربع مليون يورو ما يساوي 284 ألف دولار أمريكي.

وقد شوهدت السيارة في كثير من الصور الرسمية عندما كانت الملكة إليزابيث في استقبال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون David Cameron خارج 10 Downing Street داوننغ ستريت.

السيارة في حالة جيدة، حيث انها قطعت فقط نحو 6 آلاف ميل، إلا أن من سيشتريها يتعين عليه تغيير عنوان منزله الذي تم برمجته قصر وندسور في بركشاير.

وتتميز سيارة بنتلي مولسان بمحرك سعة 6.75 لتر، وعجلات 20 بوصة، كما أنها مزودة بنظام مراقبة الرحلات البرية وبمقاعد من الجلد الفخم، كما أن سرعتها تبلغ حوالي184 ميلاً بالساعة.