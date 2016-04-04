بالصور: حسين الجسمي يداعب أطفال اللاجئين بالحجارة

شارك الفنان الخليجي حسين الجسمي جمهوره حصاد أول زيارة إنسانية له لإقليم كردستان العراق، ضمن وفد الهلال الأحمر الإماراتي، وبدا واضحا أن أطفال اللاجئين اندمجوا في ألعاب الحجارة الشعبية مع الجسمي أثناء افتتاح المخيم الثالث للاجئين.

الجسمي علق على صور لعبه مع أطفال اللاجئين بجملة مؤثرة قال فيها: في المكان الذي أجبرتهم الظروف أن يتواجدوا به.. يلعبون بكل عفوية.. بكل محبه وابتسامة.. والأمل ما زال حاضراً في عيونهم وعقولهم.. العالم يراكم ونحن نراكم ونحاول أن نلعب معكم بأمل أن تبقى عفويتكم وابتسامتكم معكم في مستقبلكم.

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