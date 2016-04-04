ضبط موظف بوحدة محلية بالبحيرة لاصدارة تراخيص محال تجارية مخالفة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط موظف بالوحدة المحلية لمركز أبو حمص لاصدارة تراخيص محال تجارية بدون الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ضبط س. ع. ح .س 50 سنة موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص ومقيم النخلة البحرية مركز أبوحمص بإصدار تراخيص محال تجارية و صناعية و عامة وملاهي للمواطنين دون حصول هؤلاء المواطنين علي الموافقات الأمنية والخاصة بتركيب كاميرات مراقبة لتلك المحال تنفيذا ً لقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 727 لسنة 2014 مقابل تحصله علي مبالغ ماليه من راغبى الحصول على تلك التراخيص والتربح من أعمال وظيفته بدون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبمواجهته إعترف بقيامه بإصدار 19 ترخيص محال دون قيام أصحابها بتقديم الموافقة الأمنية والتي يشترط تقديمها ضمن الطلب الخاص بالترخيص، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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