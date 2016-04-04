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ضبط 810 كيلو "لانشون" منتهية الصلاحية بأحد المخازن بسوهاج

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ضبط 810 كيلو "لانشون" منتهية الصلاحية بأحد المخازن بسوهاج ضبط 810 كيلو "لانشون" منتهية الصلاحية بأحد المخازن بسوهاج
أعلن الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة، ضبط 810 كيلو لانشون منتهى الصلاحية بأحد المخازن، وتحرير المحضر رقم 4226 جُنَج البلينا وإحالته إلى النيابة العامة من قِبَل مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بالبلينا وفريق مكون من الطب البيطرى والتموين وتحت إشراف عدلى أبو عقيل رئيس مركز ومدينة البلينا.

وأشار بيومى، فى تصريحاتٍ له إلى ضبط مخزن لتعبئة المواد الغذائية بساحل طما العامة، لوجود ماسورة صرف مجارى بجوار المواد الغذائية، وقال إن المكان غير مرخص، وضُبِطَت به كمية من المكرونة منتهية الصلاحية، وحُرِّرَ المحضر رقم 6125 جُنَح طما وأُخْطِرَ مجلس مدينة طما لإغلاق المكان.


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