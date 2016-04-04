مباحث شبرا الخيمة تكثف جهودها لتحديد هوية متهم قتل صاحب مقهى

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط شخص مجهول قام بإطلاق النار على صاحب مقهى بشبرا الخيمة فأصابه وسقط غارقا فى دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة وفر الجانى هاربا.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة بوصول "وليد.م. ا" صاحب مقهى بشارع ترعة النصرانية بمنطقة أرض الحافى جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى خرطوش.

وتعمل أجهزة الأمن بالقليوبية على جمع المعلومات وسماع أقوال الأهالي وشهود العيان واستكمال الفحص والتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها لتحديد شخصية وهوية الجانى والعمل على سرعة ضبطه.

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