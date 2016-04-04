بالفيديو..خالد صلاح بـ"على هوى مصر": النهج العشوائى والاستسهال يعطلان مسيرة الدولة

استنكر الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، عدم الاستماع للنصيحة داخل مصر ، أو تجاهل رؤية معنية تهدف إلى دفع الدولة المصرية إلى الأمام، لافتًا إلى أنه عندما ننظر إلى كل الأحداث التى تدور حولنا نجد أن هناك قدر هائل من الاستسهال والعشوائية بالدولة.>واستشهد بالملصق السياحى فى أحد المعارض السياحية فى فيينا، والذى كتب باللغة الألمانية، مضيفًا "ونلاقى إن الكلام اللى مكتوب عليه غلط، فبدل ما نقول للناس تعالوا زوروا مصر حيث الشمس والمتعة، بنقول تعالوا زورو مصر عليكم اللعنة"، وتابع:"وبعدين بنطلع مبررات كتيرة وصارفين فلوس من دم الناس علشان نعالج خلل فى المنظومة السياحية، وفى الآخر بنلاقى الدنيا تتقلب بره وجوه".

وتساءل خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية "النهار"، :"لماذا يتعامل البعض بعدم اهتمام داخل الدولة؟ ولا يوجد هناك حرص على مصر؟"، مشيرًا إلى أن استمرار النهج العشوائى فى كل الإدارات الوصيفة يواجه الدولة ويعطلها.

وأوضح الكاتب الصحفى، أنه بالتزامن مع النهج العشوائى داخل الدولة، نجد أن الحكومة لم تستطع الدفاع عن نفسها أمام موجة النقد الهائل ضد برنامجها، فى الفضائيات والسوشيال ميديا، ووصفه بـ"الخطأ الكبير".

وبشأن مقتل الشاب الإيطالى فى مصر، والذى تسببت وفاته فى مصيبة كبيرة داخل مصر، قال:" نجد أن العالم فى وادٍ والدولة فى وادٍ آخر، وكأن معندناش لسان أو مبنعرفش نتكلم إيطالى ولا عندنا اهتمام بالميديا الأوروبية اللى بتشتمنا، وفوق كل كده كمان معندناش معلومات، وكأننا صم بكم عمى ومعندناش حاجة"

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