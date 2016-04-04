أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو..خالد صلاح بـ"على هوى مصر": النهج العشوائى والاستسهال يعطلان مسيرة الدولة

Google+ Print
بالفيديو..خالد صلاح بـ"على هوى مصر": النهج العشوائى والاستسهال يعطلان مسيرة الدولة بالفيديو..خالد صلاح بـ"على هوى مصر": النهج العشوائى والاستسهال يعطلان مسيرة الدولة
استنكر الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، عدم الاستماع للنصيحة داخل ، أو تجاهل رؤية معنية تهدف إلى دفع الدولة المصرية إلى الأمام، لافتًا إلى أنه عندما ننظر إلى كل الأحداث التى تدور حولنا نجد أن هناك قدر هائل من الاستسهال والعشوائية بالدولة.
>
>واستشهد بالملصق السياحى فى أحد المعارض السياحية فى فيينا، والذى كتب باللغة الألمانية، مضيفًا "ونلاقى إن الكلام اللى مكتوب عليه غلط، فبدل ما نقول للناس تعالوا زوروا مصر حيث الشمس والمتعة، بنقول تعالوا زورو مصر عليكم اللعنة"، وتابع:"وبعدين بنطلع مبررات كتيرة وصارفين فلوس من دم الناس علشان نعالج خلل فى المنظومة السياحية، وفى الآخر بنلاقى الدنيا تتقلب بره وجوه".

وتساءل خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية "النهار"، :"لماذا يتعامل البعض بعدم اهتمام داخل الدولة؟ ولا يوجد هناك حرص على مصر؟"، مشيرًا إلى أن استمرار النهج العشوائى فى كل الإدارات الوصيفة يواجه الدولة ويعطلها.

وأوضح الكاتب الصحفى، أنه بالتزامن مع النهج العشوائى داخل الدولة، نجد أن لم تستطع الدفاع عن نفسها أمام موجة النقد الهائل ضد برنامجها، فى الفضائيات والسوشيال ميديا، ووصفه بـ"الخطأ الكبير".

وبشأن مقتل الشاب الإيطالى فى مصر، والذى تسببت وفاته فى مصيبة كبيرة داخل مصر، قال:" نجد أن العالم فى وادٍ والدولة فى وادٍ آخر، وكأن معندناش لسان أو مبنعرفش نتكلم إيطالى ولا عندنا اهتمام بالميديا الأوروبية اللى بتشتمنا، وفوق كل كده كمان معندناش معلومات، وكأننا صم بكم عمى ومعندناش حاجة"
>


>- بالفيديو.. مساعد وزير الداخلية: "أكل السجن الكويس سبب زيادة وزن صلاح أبو إسماعيل"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا

بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا

بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة

بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة