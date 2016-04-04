بالصور والفيديو.. أهل طفلة بكفر الشيخ تعانى من ضمور بعظام الوجه يستغيثون لعلاجها

تستغيث أسرة هاجر صلاح عبد العاطى 12 سنة الطالبة بالصف الأول الإعدادى بمدرسة منشة الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة سيدى غازى التعليمية بكفر الشيخ، برئيس مجلس الوزراء لإنقاذ طفلتهم التى تعانى من ضمور بعظام الوجه، والفك من الناحية اليمنى، وتحتاج لإصلاح عظام الوجه.

قال صلاح عبدالعاطى "والد الطفلة هاجر" إن طفلته تعانى من ضمور بعظام الوجه، والفك من الناحية اليمنى، وتحتاج لإصلاح عظام الوجه، وتوجهت لمستشفى المطرية التعليمى بخطاب من موجه من التأمين الصحى بالغربية ولكنهم أكدوا لى أنه ليس لديهم إمكانياتهم لإجراء العملية، مشيراً إلى أن الوحيد الذى سيجرى العملية الدكتور عبد الفتاح صدقة الأستاذ بجامعة طنطا، والدكتور فؤاد غريب الأستاذ بجامعة المنوفية.

وأضاف: توجهت بعد ذلك للهيئة العامة للتأمين الصحى بمصر الجديدة، وقابلت الدكتورة رواية راشد التى حولتنا لمستشفى معهد ناصر وهناك تقابلنا مع الدكتور عبد الله عصام الذى وافق على إجراء العملية بالمركز بعد أسبوع من إجراء الكشف الطبى، ومنذ 8 فبراير الماضى لم ترد لنا خطابات من المستشفى بالرد على موعد إجراء العملية، وتكرر اتصالاتى عليهم، وعندما انتابنى اليأس توجهت لجامعة طنطا بكلية طب الأسنان للمتابعة وأجرى الكشف الطبى على الفك والأذن والعيون، وللأسف قالوا لنا إن إجراء عملية تقويم الأسنان ستكون بعد عام ونصف فى ظل قائمة الانتظار.

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رقم الحالة 01025997660

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