بالصور..محافظ الغربية يفتتح عددا من المنشآت الجديدة بمجمع الكليات بجامعة طنطا

افتتح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية يرافقه الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا واللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، عددا من المنشآت الجديدة بمجمع الكليات بسبرباى بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه.

وتضم المنشآت مبنى تعليمى بكلية الآداب على مساحة 1200 متر مربع بتكلفة 6 ملايين و700 ألف جنيه، وتعلية مبنيين أحدهما إدارى والآخر تعليمى بكلية التربية الرياضية بتكلفة 5 ملايين و550 ألف جنيه.

كما افتتحت مكتبة سفارة المعرفة بكلية الآداب وهى نسخة مصغرة من مكتبة الإسكندرية وتقدم خدمات للباحثين والطلاب للاطلاع على الأبحاث الدولية.

وافتتحت قاعة كبار الزوار بكلية الآداب ونادى نظم المعلومات الجغرافيا والمساحية والتى تستخدم فى جراحة المخ والأعصاب، كما تفقد قسم المكتبات والمعلومات ومركز رعاية المكفوفين بالكلية، بالإضافة إلى افتتاح 4 ملاعب نجيل صناعى لكرة اليد والطائرة بتكلفة 800 آلاف جنيه.

وافتتح المحافظ البوابة الجديدة بمجمع الكليات وشاهد اللوحة الجدارية التى تزين المدخل الرئيسى تصميم وتنفيذ أساتذة وطلبة كلية التربية النوعية بتكلفه إجمالية 2 مليون و400 ألف جنيه.

كما تم افتتاح معامل قوى الميكانيكية بكلية الهندسة ومبنى الحماية المدنية "نقطة مطافى الجامعة" وأقيم المبنى على مساحة 220 متر مربع بتكلفه 620 ألف جنيه.

وخلال الافتتاح أكد محافظ الغربية على التعاون المستمر بين المحافظة والجامعة لخدمة مواطنى المحافظة، وأشاد بعملية التطوير التى شاهدها خلال افتتاحه للمنشآت التعليمية وهذا يعد إضافة للعملية التعليمة بجامعة طنطا.

كما افتتح اللواء أحمد ضيف صقر مسرح كلية التربية الرياضية بطنطا بعد إحلاله وتجديده بتكلفه مليون و105 ألف جنيه، وخلال الاحتفال شهد المحافظ ومرافقيه عرض مسرحى بعنوان ملك الوحوش، وفقرات استعراضية قدمتها جامعة الطفل والتى تعمل على تأهيل الأطفال للمعرفة للعلوم المبسطة ومعرفه تخصص كل كلية، وقام محافظ الغربية بتكريم الكليات المشاركة بجامعة الطفل على دورها الفعال فى تنمية قدرات مواهب الأطفال كما تم تكريم الأطفال الذين شاركوا فى العرض المسرحى.

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