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التحفظ على جثة ربة منزل بالشرقية للشك فى وفاتها جنائيا

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التحفظ على جثة ربة منزل بالشرقية للشك فى وفاتها جنائيا التحفظ على جثة ربة منزل بالشرقية للشك فى وفاتها جنائيا
استقبلت مشرحة مستشفى الأحرار بالزقازيق، جثة ربة منزل، لتوقيع كشف الطب الشرعى عليها للتأكد من سبب وفاتها .

وتلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء هشام خطاب مدير إدارة البحث الجنائى، بتلقيه بلاغا من طبيبة الوحدة الصحية بقرية الزنكلون بشكها فى وفاة سيدة تبلغ من العمر 35 عاما، بعد العثور على كدمات فى جسدها خلال فحصها للتصريح بالدفن.

وانتقل إلى مكان البلاغ الرائد اشرف ضيف رئيس مباحث مركز الزقازيق، بالتحقيق في الواقعة تبين انها متزوجة من موسيقى فى فرقة افراح ، وأنه دائم الاعتداء عليها بالضرب المبرح، وشهد الجيران أنه تعتدى عليها بالضرب المبرح قبل وفاتها 48 ساعها، فتحفظت الشرطة على الزوج وتقرر توقيع كشف الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة .


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