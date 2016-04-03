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صور .. 60 ملكة جمال يبعثن رسالة سلام ومحبة للعالم من معبد الأقصر

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صور .. 60 ملكة جمال يبعثن رسالة سلام ومحبة للعالم من معبد الأقصر صور .. 60 ملكة جمال يبعثن رسالة سلام ومحبة للعالم من معبد الأقصر

جانب من الزيارة

بعثت 60 ملكة جمال من مختلف دول العالم رسالة سلام ومحبة للعالم من معبد الأقصر الفرعوني مساء الأحد ودعين سياح العالم لزيارة المعالم السياحية في .

وتجولت ملكات جمال العالم بين آثار معبد الأقصر وقمن بالتقاط بعض الصور التذكارية بين أروقة المعبد.

وكانت مدينة الأقصر قد استقبلت اليوم الأحد ملكات جمال العالم القادمين من مدينة الغردقة للمشاركة في فعاليات مؤتمر ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة الذي تستضيفه محافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والأقصر وأسوان ويهدف إلي دعم وتنشيط السياحة في مصر.

وترفع المسابقة هذا العام شعار “المساعدة في الحفاظ على الكوكب” ولذلك يتم عمل مسابقة للملكات وبعمل حفل لاستعراض الفساتين المعاد تصنيعها من البلاستيك والورق وأدوات الكمبيوتر غير الصالحة للاستخدام.

ومن المقرر أن تزور ملكات جمال العالم غدا الاثنين معبد الكرنك بالبر الشرقي ومعبدي حتشبسوت والرامسيوم ومقابر وادي الملوك والملكات والنبلاء بالبر الغربي.

وتقوم المسابقة دعما لترويج السياحة فى مصر عن طريق تصوير المشاركات لفيديوهات عن المناطق السياحية بمصر كل منهن بلغة دولتها بهدف تسويق هذه المناطق فى الدول المشاركة في الحدث.

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