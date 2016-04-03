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إجراءات مشددة بالمطار لتأمين وصول شحنتى نظائر قادمتين من هولندا وفرنسا

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إجراءات مشددة بالمطار لتأمين وصول شحنتى نظائر قادمتين من هولندا وفرنسا إجراءات مشددة بالمطار لتأمين وصول شحنتى نظائر قادمتين من هولندا وفرنسا
اتخذت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، إجراءات أمنية مشددة لتأمين وصول شحنتى نظائر مشعة قادمتين من فرنسا وهولندا لاستخدامها فى علاج الأورام.

وقال مصدر مسئول بالقرية، إن الشحنتين وصلتا لصالح شركتين تعملان فى مجال علاج الأورام السرطانية، على متن الطائرة المصرية القادمة من هولندا والفرنسية القادمة من باريس بوزن بلغ نحو 430 كيلو جرام.

وأوضح أنه تم الإفراج عن الشحنتين وفقا للتدابير المعمول بها وبحضور مندوب من وكالة الطاقة الذرية للتأكد من عدم إصدارها اشعاعات أعلى من المعدل المسموح حتى خروجها من دائرة المطار.


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