بينهم علاء مبارك..400 صحفي يكشفون بوثائق رسمية كيف يخفي قادة العالم المليارات

كشف 400 صحفي من 80 دولة عن كيف يخفي قادة وسياسيين حول العالم مليارات الدولارات، من خلال تسريب 11 مليون وثيقة تسربت من قاعدة البيانات الخاصة بشركة «موساك فونيسكا» البنمية التي تعد رابع أكبر شركة على مستوى العالم في المحاماة.

وسلطت هذه الوثائق الضوء على كيفية استفادة الروساء والقادة السياسين ومشاهير العالم من استغلال المئات من نظم التهرب الضريبي من خلال أساليب ملتوية للغاية، وتفضح الوسائق السرية فساد عدد كبير من روساء وقادة العالم، وقد بدأ تسرب هذه الوثائق من بنما.

وطالت تلك التسريبات عددًا كبير من الرؤساء وزعماء العالم بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء أيسلندا ورؤساء دول عربية مثل الملك السلمان، وأيضًا علاء نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وغيرهم من مشاهير الفن وكرة القدم مثل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ميسي.