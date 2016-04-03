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عبد الحفيظ: مباراة الشرطة بها كل فصول السنة.. وتعطينا دروس للحياة عامة

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عبد الحفيظ: مباراة الشرطة بها كل فصول السنة.. وتعطينا دروس للحياة عامة عبد الحفيظ: مباراة الشرطة بها كل فصول السنة.. وتعطينا دروس للحياة عامة

"مباراة فيها كل فصول السنة"، هكذا وصف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي فوز ناديه على اتحاد الشرطة 5-3 في الدوري الممتاز.

وتقدم الأهلي 4-1 في الشوط الأول، قبل أن يعود الشرطة في النتيجة حتى 4-3 لكن عمرو جمال سجل الخامس.

وقال عبد الحفيظ: "الأمور كانت سهلة وبسيطة للغاية، ولكن كان لا بد من احترام المنافس واللعب بجدية وتركيز حتى آخر ثانية، حتى لا تنقلب الضغوط عليك".

وصرح عبر قناة ناديه: "للأسف الدروس متكررة، ففي أول 7 دقائق من الشوط الثاني، تحول النتيجة من 4-1 إلى 4-3 مما أدى إلى توتر اللاعبين".

وأضاف "المباراة بها كل فصول السنة، شتاء ربيع خريف صيف.. وهذه المباراة مثال للحياة عامة، أحيانا تجد الدنيا جميلة وهادئة وفجأة تعصف بك".

وواصل: "بغض النظر عن النتيجة وحصد النقاط، هناك دروس عديدة، واللقاء كان مليئًا بالإيجابيات أول 48 دقيقة، وبعض السلبيات في أول 18 دقيقة من الشوط الثاني".

وأتم: "ولكن الفريق في النهاية ختم اللقاء بأداء مقبول للغاية".

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فيديو اليوم السابع