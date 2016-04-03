حسام حسن يستقيل من تدريب المصري ' بسبب التحكيم '

تقدم حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي باستقالته لرئيس النادي عقب الخسارة من سموحة يوم الأحد.

وسقط المصري الذي ينافس على مراكز المقدمة في الدوري أمام سموحة بهدف حسام سلامة "باولو" ضمن الجولة 23 من المسابقة.

وقال حسام حسن في تصريحات لقناة LTC يوم الأحد: "تقدمت باستقالتي لسمير حلبية رئيس النادي بسبب ما يحدث للمصري من ظلم تحكيمي".

وأضاف "المصري يعاني من ظلم تحكيمي واضح طوال الموسم".

وتابع "الحكم قال لي إخرس خالص.. الإهانة مرفوضة والأخطاء دائما في اتجاه واحد".

"أين تاريخنا.. لماذ لا يتم احترام ذلك؟ لماذا لا تريدون المصري أن يكبر".

وأتم "أقول للمنافسين لا تخشوا المصري، فلن يأخذ منكم البطولة.. استقالتي نهائية لا رجعة فيها".

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من جهته، قال إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي في تصريحات للقناة نفسها: "استقالتنا ستريح الجميع، لأننا لا نسكت على حقوقنا".

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