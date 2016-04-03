إبراهيم حسن يطلق رصاصاته: سنصاب بجلطة، الحكم قال لحسام ' اخرس ' .. مرتضى هو الحل

انفجر إبراهيم حسن مدير الكرة للنادي المصري في وجه الجميع عقب خسارة الفريق أمام سموحة.

المصري خسر أمام سموحة بهدف مقابل لاشيء في الجولة الـ23 من الدوري المصري.

لقاء شهد اعتراضات من قبل الجهاز الفني للمصري بسبب التحكيم.

وقال إبراهيم حسن: "لا يصح ما حدث. كيف يقول حكم المباراة "أخرس" لحسام حسن".

وأضاف في تصريحات عبر قناة LTC "سنصاب بجلطة مما يحدث من ظلم وقهر. وكل هذا لأننا نعمل بضمير".

وأكمل حديثه قائلا: "لابد من وجود احترام ولماذا يحدث معنا ذلك وأبلغت رئيس النادي المصري بما يحدث مننا دائما. يتم تهديدنا داخل الملعب".

مرتضى منصور

وتطرق إبراهيم حسن للحديث عن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وقال إبراهيم حسن: "ما يفعله مرتضى منصور هو الصحيح".

وأوضح "لابد أن تتكلم بقوة وتكون قويا من أجل ألا تتعرض للظلم وتأخذ حقك".

وواصل "هي الدنيا ماشيه كده. لازم تبقى قوي".

أحمد رؤوف

وواصل إبراهيم حسن هجومه على لجنة الحكام مؤكدا أنهم يستخدمون أحمد رؤوف مهاجم المصري في محاضرتهم.

وتحدث إبراهيم: "يتم استخدام لقطات لأحمد رؤوف في محاضرات الحكام".

وأتم "يقولون للحكام لا تحتسبوا أي خطأ للاعب مثله. هو يقوم بالتمثيل دائما".

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