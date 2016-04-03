رئيس المصري تعقيبا عما حدث من حسام وإبراهيم: لديهم الحق ورحيلهما مستحيل

حقق النادي الأهلي فوزا جديد على اتحاد الشرطة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة ضمن مباريات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري.

الفوز أمن احتفاظ الفريق الأحمر بفارق النقاط الست على الزمالك في المركز الثاني إذا حقق الفريق الأبيض الفوز على الإسماعيلي.

وبخلاف الفوز، فقد تحققت 6 أرقام في اللقاء، يرصدها FilGoal.com لكم.

سيسيه الهداف

أصبح عبد الله سيسيه مهاجم اتحاد والشرطة ونحم الزمالك والمصري السابق هو الهداف بين لاعبين الدوري المصري الحاليين بشباك النادي الأهلي.

زار اللاعب البوركيني شباك الأهلي في مناسبتين بمباراة الليلة ليرفتع رصيده من الأهداف في شباك الأهلي إلى 4 أهداف بواقع هدفين مع اتحاد الشرطة وهدفين مع النادي المصري.

ويشترك عبد الله سيسيه في هذا الرقم مع أحمد حسن مكي مهاجم الزمالك الذي سجل هو الأخر 4 أهداف في شباك الأهلي جميعهم بقميص حرس الحدود، متفوقان على أحمد رؤوف مهاجم المصري ومحمد فضل مهاجم الإنتاج الحربي أصحاب الأهداف الثلاثة في شباك الأهلي.

23 هدف في 3 مباريات

مباراة الأهلي واتحاد الشرطة أصبحت مقرونة بالعدد الوافر من الأهداف والإثارة. مباراة اليوم انتهت بخمسة أهداف مقابل ثلاثة لكن ذلك ليس كل شئ.

في أخر 3 مباريات بين الأهلي واتحاد الشرطة سجل الفريقان 23 هدفا، بمعدل 7.66 هدف في كل مباراة.

وجاءت الأهداف بواقع 17 هدفا لصالح الأهلي مقابل 6 أهداف لاتحاد الشرطة.

هجوم الأهلي

سجل الأهلي هذا الموسم 40 هدفا في بطولة الدوري يحتل بهم المركز الأول بين فرق المسابقة من حيث قوة خط الهجوم متفوقا على النادي المصري ومصر للمقاصة أصحاب الـ 35 هدفا.

وبين أهداف الأهلي الـ 40، سجل منهم 12 هدفا في شباك اتحاد الشرطة خلال المباراتين بواقع 7 أهداف في مباراة الدور الأول و5 في مباراة الليلة.

وهذا يعني أن الأهلي سجل 32.5 من أهدافه هذا الموسم في الدوري، بشباك اتحاد الشرطة.

ركلات جزاء عبد الله السعيد

أهدر عبد الله السعيد ركلة جزاء في مباراة الليلة أمام اتحاد الشرطة تصدى لها عمرو حسام حارس الفريق الشرطي.

يمتاز عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي بالهدوء وإتقان تسجيل ركلات الجزاء، لكن هل تعلم كم مرة أهدر عبد الله السعيد مع الأهلي؟

عبد الله السعيد منذ وصوله إلى الأهلي سدد 10 ركلات جزاء، سجل منها 6 وأهدر 4.

وهذا يعني أن عبد الله السعيد أضاع ما يقرب من نصف عدد ركلات الجزاء التي تصدى لها بقميص الأهلي.

6 أهداف في مباراتين

رغم أن الشرطة لا يملك ذكريات رائعة بالمرة هذا الموسم في مباراتي الأهلي، إلا أنه حقق رقما عجزت باقي الأندية في تحقيقه أمام الأهلي.

اتحاد الشرطة سجل 6 أهداف في مباراتين متتاليتين أمام الأهلي، وهو الرقم الذي لم يحققه خلال الألفية الجديدة سوى الإسماعيلي.

الإسماعيلي سبق له تسجيل 7 أهداف في شباك الأهلي في مباراتين متتاليتين عام 2010 في أقل من شهرين.

المباراة الأولى كانت في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا وفاز الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، والمباراة الثانية كانت في بطولة الدوري وفاز الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أهداف الشرطة في الأهلي

اتحاد الشرطة لم يسجل هذا الموسم في بطولة الدوري سوى 18 هدفا، وبين الأهداف الـ 18، سجل اتحاد الشرطة 6 أهداف في شباك الأهلي.

وبذلك يكون اتحاد الشرطة قد سجل 33.33 من أهدافه هذا الموسم في شباك الثنائي شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم.