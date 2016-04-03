الأهلي يوضح سببين لوضع عاشور على مقاعد البدلاء أمام الشرطة

حدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أسباب جلوس حسام عاشور لاعب وسط الفريق على مقاعد البدلاء في اللقاء الذي انتهى بفوز كاسح للأحمر بنتيجة 5-3.

وقال عبد الحفيظ: " حسام عاشور عائد من فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، فهو لم يشارك في المباريات الودية أو مباراة ديروط في كأس مصر".

وأضاف عبر قناة ناديه: "كان هناك تخوف لدى الجهاز الفني من ارتباك عاشور أو توتره، مما يعرضه للحصول على إنذار، سيؤدي إلى إيقافه".

وواصل: "كذلك حسام غالي وأحمد فتحي مهددان بالإيقاف، لحصولهما على إنذارين".

وأشار إلى أن الجهاز الفني يسعى لتجهيز حسام عاشور لمباراتي يانج أفريكانز في دوري الأبطال.