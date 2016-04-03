بالصور.. بدء تفكيك المطاف المؤقت بالمسجد الحرام تمهيدا لإزالته

أعلنت رئاسة الحرمين الشريفين، بدء تفكيك المطاف المؤقت بالمسجد الحرام، بعد أن أعلنت فجر اليوم الأحد، إغــلاق جـسـر الـمطـاف الـمـؤقــت بالكامل، تمهيداً لأعمال الإزالة، وانتقال حركة الطواف إلى مبنى توسعة المطاف.

ويذكر أن رئاسة الحرمين الشريفين، برئاسة الدكتور عبد الرحمن السديس، أعلنت أمس السبت، البدء فى فصل جـزئـى للتيار الكهربائى عن المطاف المؤقت استعداداً للبدء فى إغلاق المطاف المؤقت، تمهيداً للبدء فى أعمال الإزالة خلال هذه الأيام، وسيتم إزالة المطاف قبل عمرة رمضان القادم، حيث سيتمكن نحو 107 آلاف من أداء نسكهم فى سهولة ويسر.

>



>