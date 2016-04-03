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بالفيديو.. مساعد وزير الداخلية: "أكل السجن الكويس سبب زيادة وزن صلاح أبو إسماعيل"

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بالفيديو.. مساعد وزير الداخلية: "أكل السجن الكويس سبب زيادة وزن صلاح أبو إسماعيل" بالفيديو.. مساعد وزير الداخلية: "أكل السجن الكويس سبب زيادة وزن صلاح أبو إسماعيل"
قال اللواء صلاح الدين فؤاد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، "إن سبب زيادة وزن حازم صلاح أبو إسماعيل داخل السجن، يرجع إلى الأكل الكويس الجيد الذى يقدم له، مثل باقى المساجين من عناصر الجماعة الإرهابية".

وأضاف "فؤاد" خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، ببرنامج "يوم بيوم" الذى يذاع على فضائية "النهار اليوم"، أن عناصر جماعة الإخوان يرفضون لقاء أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان الذين يزورون السجون بشكل دائم، مشيرًا إلى أن السجن أمانة لدى قطاع مصلحة السجون، لذلك يلقى المسجونون العناية والرعاية الصحية على أعلى مستوى.

وأشار إلى أن هناك لائحة بالسجون، تطبق على النزلاء الذين يرتكبون مخالفات وأعمال شغب، تكون أشد من التعذيب، متمثلة فى منع الزيارات عن النزيل.

ولفت مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إلى أنه غير راضٍ عن حال أقسام الشرطة فى ، مؤكدًا أن اللواء مجدى عبد الغفار كلف قطاع حقوق الإنسان، بعمل لجان للمرور على أقسام الشرطة للوقوف على طبيعة العمل فيها والتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

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مصر 365

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