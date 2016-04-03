الفنانة لوسي لـ«100 سؤال»: أعشق لقب «أم فتحي».. وشاكيرا تعلمت الرقص مني

كتبت – إنجي لطفي

قالت الفنانة لوسي التي كانت ضيفة في برنامج “100 سؤال”، والذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على قناة “الحياة”، والذي أذيع يوم أمس السبت، أن المغنية شاكيرا تعلمت الرقص الشرقي من خلالي، فهي تقوم بإحدى حركاتي خلال رقصها، وهي حركة الحوض، وسعد الصغير “مغني”، ولقب مطرب كتير عليه.

وبكت الراقصة لوسي، بمجرد ظهور صورة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، حيث علقت قائلة: “حبيبي وأخويا وأستاذي، هو اللي عملني بعد ربنا، واقتنع بي منذ إن شاهدني، في الأول قالوا له متنفعش تمثل، قالهم لا دي “حمدية” في ليالى الحلمية، هو مات ودخلت المستشفى، لأني حساسة جدًا’’.

وأكملت “لوسي”، أنها لا تزال تؤكد احترام ابنها للرقص لأنه لو لم يكن يحب رقصها ويحترم الفن الذي تقدمه كنت اعتزلته فورًا من دون أي نقاش، وعلى الجانب الآخر لا تزال لوسي تواصل تصوير دورها في مسلسل “الكيف” مع باسم سمرة والمخرج محمد النقلي.

وأضافت “لوسي”،: أنها لا تخشى الموت وهى مرتدية بدلة الرقص، قائلة ‘‘مش بخاف لأن بعمل حاجة كل الدنيا شيفاها، ومش بعمل حاجة ورا الدولاب أو تحت السرير أو فوق السرير’’، لافته إلى أن مهنتها مثل مهنة الطب أو الهندسة وغيرها من المهن الأخرى.

وأكدت الفنانة، أن ابنها يفخر بها كونها رقاصة أمام زملائه، ‘‘و أنه بيحترم شغلي ويحبه جدًا، وبيقولي هزي كويس، لأنه عارف مامته قد إيه كويسة ومحترمة’’.

وقالت “لوسي” تعرضت للكثير من الظلم في حياتها خاصة في طفولتها، لأن عائلة والدها كانت غير راضية على زواجه من والدتها، وعن أول أجر تقاضته من عملها كراقصة كان 50 قرشًا فقط.

وإنه لو كان الأمر بيدها لأفرجت عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما أنها إذا خُيّرت بين الفريق أحمد شفيق والرئيس عبدالفتاح السيسي لقيادة البلاد لاختارت الأخير.

وأضافت “لوسي” أنها “تزوجت مرة واحدة، وقررت أن تكون ست نظيفة ولراجل واحد بس”، وطالبت “لوسي”، بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقالت إنه لا يحب مصر.

وكشفت عن بداية معرفتها بالفنان ماجد المصري، وقالت إن ماجد المصري وزوجته كانا يعملان معها فى نفس الكباريه في بداية مشوارهما، قائلة “أنا وماجد مكناش بنقبل بعض وهو كان جد جدًا وكان بيطلع يقدم الدويتو بتاعه هو ومراته ويخدها ويمشي بعد العرض ومكناش بنسلم حتى على بعض’’. وأضافت أن هناك عملًا فنيًا جمعها بماجد المصري وتغيرت علاقتهما سويًا تمامًا وتطورت إلى حد الصداقة’’.

ووجهت الراقصة لوسي رسالة للراقصة فيفي عبده، قائلة: ‘‘سيدة جدعة وجميلة، وبتيجي تتفرّج عليّا’’، وقالت لـ”صافينار”: تقدري ترقصي أحسن من اللي انتي بتعمليه.

ووصفت الراقصة نجوى فؤاد بـ”إمبراطورة الرقص الشرقي”، وعن الراحلة بديعة مصابني قالت: “عاشقة للفن”. وأكدت على اعتذارها عن المشاركة في الجزء السادس لمسلسل “ليالي الحلمية” بسبب الأجر، وأسلوب المنتج كان سيئًا.

وقالت لوسي: ‘‘ إن سوق الرقص في الأفراح والكباريهات أصبح ضعيفا بسبب الحالة الاقتصادية التي تمر بها الدولة، واللي بيحب الرقص الشرقي بيبحث عنه في أي مكان’’.

وأضافت الراقصة لوسي، إنها تخاف من السيدة التي تتصف بالغباء، وتحب في الرجل “جدعنته ورجولته”، وتعشق لقب “أم فتحي”. وأشارت “لوسي”، إن الفنان الذي ستمثل معه ويكون سبب عودتها للسينما هو محمد سعد، معبرة عن إعجابها وحبها الشديد له.

ووصفت لوسي محمد سعد قائلة: ‘‘محمد سعد موهبة ثقيلة، واللياقة البدنية عنده عالية جدًا، وممثل طبيعي مش فج، و يليق عليه كل الأدوار، وعايزة أقولك حاجة أعمل أفلام مهمة لأنك ممثل كويس وكوميديان من الدرجة الأولى، وممثل من العيار الثقيل’’.

وأكملت إنها قامت بصفع أحد معجبيها على وجهه بعد أن حاول إمساكها من ذراعها أثناء قيامها بالرقص، وتحكي لوسي على أحد المواقف التي تعرضت لها اثناء إحيائها أحد الأفراح وحصولها على أجرها فوجئت بعدد من أقارب العروس يشهرون في وجهي سكينًا ويطلبون منها الأموال، فأدعيت المرض قائلة آه يا قلبي شيلوني، ففروا هاربين ومنذ ذلك اكتشفت أنى بعرف أمثل.

ونفت لوسي إحياء أي حفلات خاصة، مؤكدة أنها لم تتلق أي عروض لذلك، قائلة: “مبعملش حفلات خاصة لفرد أو اثنين وأمتلك 90 بدلة رقص”.