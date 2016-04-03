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طرق علاج الزكام بالشاى.. اعرفها وتخلص من انسداد الأنف

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طرق علاج الزكام بالشاى.. اعرفها وتخلص من انسداد الأنف طرق علاج الزكام بالشاى.. اعرفها وتخلص من انسداد الأنف
الشاى من المشروبات الغنية بالفوائد، فتناوله بقدر معقول وتقليل السكر المضاف إليه يجعله يساعد فى علاج الكثير من الأعراض المرضية.

فوائد الشاى.. وأعراض الزكام


>وأوضح الدكتور سيد مناع - أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة الأزهر - أن الشاى من المشروبات التى إذا أحسن استخدامها كان علاجا فعالا وسريعا لبعض المشكلات المرضية.

وأوضح الدكتور سيد أن الشاى مفيد لعلاج الزكام، خاصة إذا استمر أياما متتالية لأن أعراضه صعوبة التنفس والتنفس من الفم يزيد جفاف الحلق والشعور بألم فيه.

وفى هذه الحالة قال د.سيد: "إن المشروبات الساخنة تصبح أفضل علاج لألم الحلق وفتح انسداد الأنف والتخلص من الزكام، والشاى تحديدا يساعد على التخلص من الجفاف بالحلق والالتهابات، وعلى تهدئة الألم، ويفضل شم بخاره المتصاعد لفتح الأنف بشكل فعال فهو يحتوى على مواد ضد التأكسد.

الشاى لعلاج الزكام


>وينصح أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بالغرغرة بالشاى السادة، للتخلص النهائى من جفاف الحلق، وإذا أراد المريض شرب الشاى لتخفيف الزكام يفضل أن يكون خفيفا وليس ثقيلا، كما يفضل أن يكون دافئا ولا يضاف إليه السكر، ويحلى بالعسل أفضل، ويمكن فى تلك الحالة أن تستخدمه لعلاج انسداد الأنف بأكثر من نوع، من أهمها، شرب الشاى صاحب النكهة الجاهزة بالينسون أو البابونج، ويمكن إضافة الينسون النجمى للشاى العادى، أو إضافة البابونج وزهره الصغير للكوب، أو شرب الشاى الأخضر، أو الشاى بنكهة الليمون والبرتقال.

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