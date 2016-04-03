بتنتف شعر راسك بإيدك.. 6 نصائح نفسية تخلصك من المشكلة

اقتلاع شعر الرأس عادة تلازم البعض طوال اليوم تقريبا، يبدأون ممارستها فى البداية وهم غير منتبهين بعض الشىء، وتدريجيا تصبح عادة ولا يدركون ما يفعلون.

واقتلاع شعر الرأس حالة يستخدم فيها الشخص يديه لنتف شعرات صغيرة على سبيل المثال فى مقدمة الرأس" سهلة الاقتلاع"، والبعض ينتف شعرا طويلا من مؤخرة رأسه أو فى وسطه.

وهذه العادة لا شك تسبب الكثير من المشكلات الظاهرية، للفرد حيث تصبح بعض مناطق فروة الرأس فارغة وفى مدة قصيرة للغاية، بجانب تضرر بصيلات وجذور شعر هذه المنطقة بالذات، فضلا عن أن البعض يمارس الهرش أو الحكة المستمرة فى مكان نزع الشعر.

ويرى الدكتور محمود عبد الرحيم - أستاذ الأمراض النفسية بجامعة القاهرة سابقا - أن هذه المشكلة تحدث نتيجة اضطراب نفسى تختلف حدته من شخص لآخر، وتزيد بالضغوط وتراكم مهام العمل وأعباء الحياة، بجانب المشكلات العاطفية والوقوع تحت ضغط هائل أو مستمر أو عصبية.

وللتخلص من هذه الحالة المؤذية للمظهر والنفس ينصح الدكتور محمود عبد الرحيم المصاب بعدة أمور منها:

>- ركز مع هذا الفعل، وتدريجيا ستدرك ما تفعله، واقنع نفسك بضرورة التوقف مهما حدث لأنه يسىء لمظهرك.

>- يمكنك استخدام أدوات مساعدة مثل كرة التوتر أو كرة الضغط بديلا عن اقتلاع الشعر.

>- يمكنك طلب المساعدة من شخص يجلس معك أطول فترات يومك، ومقرب منك، بأن ينبهك كلما استخدمت يديك فى اقتلاع شعرك.

>- استشارة مختص نفسى إذا كنت لا تستطيع التوقف.

>- استبدال اقتلاع الشعر، بلف الشعر على عقلة إصبعك، مثلا أو العبث بحلمة الأذن برفق.

>- تناسى هذه العادة واستخدم يديك فى الكتابة والرسم كلما وجدت نفسك متوترا.

- لأن تساقط الشعر مشكلة العصر .. تعرفِ على 4 وصفات من أيام زمان

>

- العناية بالشعر بعد إزالة "الاكستنشن".. الترطيب والتغذية أهم خطواتها