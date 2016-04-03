مدرب الأهلي: ركلة جزاء ريكو أعادت الشرطة بعد شوط عالمي

قال أسامة عرابي المدرب العام للأهلي إن فريقه قدم شوطا عالميا على حد وصفه أمام اتحاد الشرطة انتهى بتقدم فريقه 4-1.

وفاز الأهلي على الشرطة 5-3 في لقاء الجولة 23 للدوري المصري ليرفع رصيده في الصدارة إلى 50 نقطة.

وأضاف عرابي للصحفيين "الشوط الأول كان واحدا من أقوى الأشواط للأهلي في الدوري أدء ونتيجة.. لعبنا بتكتيك مميز وأهدرنا ركلة جزاء كانت كفيلة بتحقيق نتيجة تاريخية في شوط واحد".

وأهدر عبد الله السعيد ركلة جزاء للأهلي في الشوط الأول.

واستطرد "ركلة جزاء الشرطة التي سجلها صلاح ريكو في نهاية الشوط الأول هي من أعادت المنافس للمباراة مشيرا إلى أن الشوط الثاني هبط الأداء ودخل مرمى الفريق هدفين وهو ما تسبب في هزة عنيفة للاعبين".

وأشار "الأهلي تماسك وسجل هدفا خامسا كان من الممكن أن نسجل أكثر لكن تسابق اللاعبون على إهدار الفرص"

وواصل "حسام غالي قدم مباراة جيدة في الشوط الأول ومستواه هبط في الثاني مع باقي الفريق.. دفعنا بالسولية ووليد سليمان لتنشيط الخطوط".

وأتم "سعيد بالفوز الكبير والاستمرار على صدارة الدوري، وسنركز من الآن في المباريات المقبلة خاصة لقاء يانج أفريكانز وسيتم اغلاق صفحة لقاء الشرطة تماما".