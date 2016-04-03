مدرب حراس الأهلي: أبارك لأحمد عادل على الأداء.. وارتكب خطأ واحدا أمام الشرطة

بارك طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي لأحمد عادل عبد المنعم حارس الفريق على أدائه خلال الفترة الماضية.

أحمد عادل عبد المنعم حرس عرين الأهلي في 6 مباريات بالدوري والكأس ودوري الأبطال.

وفاز الأهلي على اتحاد الشرطة 5-3 في لقاء شهد عودة شريف إكرامي ولكنه جلس على مقاعد البدلاء واستمر أحمد عادل أساسيا.

وقال طارق سليمان عقب المباراة عن أحمد عادل: "أبارك له على الأداء الرائع خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف في تصريحات عقب المباراة "أحمد عادل شارك في مباريات صعبة جدا جدا جدا ولكنه تألق".

وهل يتحمل أحمد عادل مسؤولية أي هدف للشرطة في مرمى الأهلي؟ يُجيب مدرب حراس الأهلي: "ربما الهدف الثالث".

وأوضح "كان يقف على الجانب الأيسر أكثر مما ينبغي. ولكني شاهدت اللقطة مرة واحدة وسأشاهدها ثانية".

وأتم "الأخطاء دائما واردة ونعمل على علاجها عقب كل مباراة".