هاني رمزي: أحرجنا الأهلي.. ولم يتفوق إلا بالمهارات الفردية لرمضان صبحي

يرى عبد الحميد حسن لاعب الأهلي وإنبي الأسبق بأنه هو صاحب أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري.

بعد 12 ثانية من لقاء سموحة والمصري، سجل حسام باولو هدفا ولا أروع هو الأسرع بالمسابقة. (طالع التفاصيل)

ولكن عبد الحميد حسن لا يتفق مع هذا الرأي.

وقال عبد الحميد حسن لـFilGoal.com: "أنا صاحب أسرع هدف في الدوري وليس باولو".

وأضاف " هدفي جاء في مباراة إنبي أمام غزل المحلة موسم 2005-06 في الثانية 11".

وحكى عبد الحميد حسن حكاية "الهدف الأسرع" قائلا: "المباراة بدأت والكرة مع غزل المحلة وليس معنا. ثم ضغطنا ونجحنا في استخلاص الكرة".

وتابع "هاني عبد الله لاعب إنبي وقتها نجح في استخلاص الكرة ثم أرسل عرضية لعمرو زكي أمام المرمى، ولكن الأخير "قلش" وفشل في التسجيل".

وأكمل حديثه قائلا "الكرة مرت من عمرو زكي ونجحت أنا في تسجيل الهدف".

وأتم "وقتها تم عرض الهدف على شاشات التلفاز مع عداد الثواني والذي أثبت بأني هدفي جاء في الثانية 11. أنا الأسرع في الدوري".