تأجيل محاكمة 674 متهمًا فى أحداث عنف ملوى لجلسات 10 و11 أبريل

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 674 متهمًا فى أحداث التعدى على "وحدة مرور ملوى وكنيستين ومدرسة"، و"حرق وسرقة متحف ملوى"، و"اقتحام وسرقة مجلس مدينة ملوى" إلى جلسات "10 و11 أبريل الجارى".

وأجلت محكمة القضاء العسكرى، محاكمة 186 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بمركز ملوى، لجلسة 10 أبريل الجارى، لسماع شهود الإثبات من محررى المحاضر الأولية من الشرطة وضابط الأمن الوطنى محررى الواقعة، وأسندت النيابة إلى المتهمين حرق وسرق محتوىات وأثاث محكمة بندر ملوى، واشتراكهم فى أحداث العنف والشغب إبان فض اعتصامى رابعة والنهضة.

كما نظرت المحكمة جلسة محاكمة، 308 متهمين لتورطهم فى اقتحام متحف ملوى وكنيستين ومدرسة قبطية والمرور، وتأجلت لجلسة 11 أبريل الجارى.

وأجلت المحكمة العسكرية محاكمة 180 متهمًا فى أحداث اقتحام مجلس مدينة ملوى جنوب المحافظة، والتعدى على موظفى المجلس بحسب أمر الإحالة الوارد من النيابة العامة، إلى جلسة 11 من أبريل الجارى.

كانت النيابة أحالت المتهمين فى شهرى فبراير ومارس من العام الماضى إلى القضاء العسكرى، وشمل قرار الإحالة أن المتهمين ينتمون إلى عناصر جماعة الإخوان المحظورة، وتعاونوا فيما بينهم على اقتحام وحرق منشآت عامة، ودور عبادة ومبانى قضائية، ومنشآت خاصة، إلى جانب التظاهر ضد مؤسسات الدولة.‏

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