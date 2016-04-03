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بسبب التوأم.. الأمن يحيط بسمير عثمان عدة دقائق بعد مباراة المصري وسموحة

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بسبب التوأم.. الأمن يحيط بسمير عثمان عدة دقائق بعد مباراة المصري وسموحة بسبب التوأم.. الأمن يحيط بسمير عثمان عدة دقائق بعد مباراة المصري وسموحة

مع بدء العد التنازلي لانطلاق أكبر حدث في WWE، وهو مهرجان "ريسلمانيا 32" في الساعة الثانية من فجر الإثنين 4 إبريل الجاري، فإنه من المرجّح حدوث مفاجآت ببعض مبارياته، ستثير جدلا واسعا. إليك السيناريوهات المحتمل وقوعها وأبطالها.

* جون سينا

من المحتمل أن يشهد مهرجان "ريسلمانيا 32" عودة النجم جون سينا، بعد أن أن غاب عن حلبة المصارعة منذ شهر يناير الماضي، بناء على تعليمات الأطباء، نتيجة تعرّضه لإصابة بالغة في الكتف.

وكان من المفترض أن يمكث جون سينا في منزله لمدة 9 أشهر كي يتعافى، ولكنه عوضا عن ذلك اكتفى بثلاثة أشهر فقط، بسبب عشقه للعبة.

وما يعزز من فرص ظهور جون سينا في "ريسلمانيا 32" هو إطلالته المفاجئة في حفل "قاعة مشاهير" الـ WWE مساء السبت 2 إبريل الجاري، والتي تشكّل أول ظهور له بعد إصابته، فضلا عن أنه يعد من أبرز النجوم المشاركين في "ريسلمانيا" على مدى سنوات.

وقد يعود جون سينا في "ريسلمانيا 32" في المباراة المقامة بين "ذا أندرتيكر" و"شاين ماكمان"، بتدخّله لصالح الأخير، ما سينشئ عداوة بينه وبين "الرجل الميت"، وقد تتطور إلى مباراة مثيرة في "ريسلمانيا" 2017.

* شون مايكلز

مازالت طبيعة مشاركة نجم المصارعة شون مايكلز في "ريسلمانيا 32" مجهولة حتى الآن، ولكنه قد يختار أن يتدخّل في المباراة المقامة بين صديقه المقرّب تريبل إتش ورومان رينز، ويساعده على الاحتفاظ ببطولة الـ WWE.

* ذا روك

أيضا من أبرز النجوم المشاركين في "ريسلمانيا 32" كضيوف شرف نجم السينما دواين جونسون الشهير بـ "ذا روك"، والذي يمتلك مقدرة مذهلة على توجيه الجماهير بأسلوبه الخطابي الجذاب.

ومن المؤكد أن ذا روك بكاريزميته يملك في جعبته العديد من المفاجآت لـ "ريسلمانيا 32"، وقد يكون منها تدخّله لمساعدة قريبه المصارع رومان رينز في اقتناص بطولة الـ WWE من تريبل إتش، وإفساد مخططات شون مايكلز تجاه صديقه، ما قد يتسبب في إعادة اللقاء بين ذا روك ومايكلز في مباراة مستقبلية.

* ستيف أوستن

وافق النجم ستيف أوستن على التواجد في "ريسلمانيا 32" كضيف شرف، ربما لهدف واحد فقط، وهو إثارة استفزاز رئيس الـ WWE فينس ماكمان، لكونهما على عدم وفاق منذ سنوات. وفي حال صحت التوقعات فإنه من المتوقع أن يساعد ستيف أوستن ذا أندرتيكر على الفوز على شاين ماكمان ابن فينس ماكمان.

وستُعرض مباريات "ريسلمانيا 32" فجر الإثنين 4 إبريل الجاري، ابتداء من الساعة الثانية فجرا بتوقيت ، على قناة WWE التابعة لشبكة OSN المشفرة.

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