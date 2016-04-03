محافظ أسوان يتفقد المستشفيات والمدارس بمدينتى البصيلية والسباعية

تفقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان مدينتى السباعية والبصلية، حيث بدأ جولته بتفقد وحدة طب الأسرة بمدينة السباعية وقرر صرف مكافأة إثابة لجميع العاملين بالوحدة وذلك بعد إعجابه بمستوى الأداء وأسلوب ونظام العمل بها.

وكما وجه مدير عام الصحة بضرورة توفير جهاز تكييف بصيدلية الوحدة بالإضافة إلى سرعة توفير جهاز سونار للوحدة لإجراء الأشعة التلفزيونية اللازمة لإتمام عمليات الفحص والتشخيص والكشف الطبى، بجانب الاهتمام بإجراء الصيانة الدورية لكل أجهزة ومرافق الوحدة.

وخلال الجولة تفقد مجدى حجازى مدرسة السباعية بنين الابتدائية المشتركة، حيث تابع المحافظ نظام العمل بها ونسبة الغياب والحضور للقائمين على العملية التعليمية فيها، كما قام محافظ أسوان بتفقد عمليات التطوير بالقسم الداخلى لمستشفى السباعية المركزى حيث وجه بسرعة انتهائها خلال شهر.

كما أعطى المحافظ توجيهاته بمتابعة الموقف الحالى لمبنى وحدة الشئون الاجتماعية الملحق بالمستشفى، مشددًا على سرعة قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة مبنى وحدة الشئون الاجتماعية لاتخاذ القرار الفنى المناسب لحالتها لضمان تشغيلها بالكفاءة اللازمة.

وفى السياق نفسه تفقد محافظ أسوان أعمال التشغيل التجريبى لعبارة السباعية الجديدة، حيث وجه اللواء مجدى حجازى بسرعة تشكيل لجنة فنية من النقل النهرى والمسطحات المائية وكل الجهات المعنية لمعاينة العبارة وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة لها للتأكد من صلاحيتها وقدرتها على العمل بالكفاءة المطلوبة فور الانتهاء من إنشاء المرسى وبالتالى تشغيلها بشكل دائم لخدمة أهالى السباعية، مع سرعة التعاقد مع إحدى شركات الصيانة المتخصصة لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية اللازمة لها.

كما قام مجدى حجازى بتفقد مركز وحدة صحة الأسرة بالبصيلية بحرى، حيث وجه مدير عام الصحة بإعداد دراسة شاملة لكل الاحتياجات البشرية والفنية اللازمة للمركز لدراسة تحويله إلى مستشفى مركزى يخدم أهالى مدينة البصيلية بمختلف قراها ونجوعها

وكما تفقد محافظ أسوان أحد المشروعات الاستثمارية الصغيرة لإنتاج المخللات الغذائية ضمن مبادرة مشروعك، حيث أشاد حجازى بالمشروع أثناء تفقده لمراحل الإنتاج فيه موجهًا بدراسة كل المطالب التى يحتاجها المصنع لإعمال التوسع وزيادة الإنتاج.

وكلف حجازى مسئولى البيئة بضرورة تشكيل لجنة فنية لزيارة المصنع للتوعية والتأكد من تطبيقه لكل الاشتراطات البيئية والصحية وذلك لضمان إنتاج منتج عالى الجودة وغير مضر بالصحة العامة للمواطنين.

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