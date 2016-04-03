بالفيديو.. لحظة اندلاع النيران فى مقطورة البنزين بالإسكندرية

أرسل كل من القارئ، محمد صالح، وأحمد سمير، فيديو ، يرصد لحظة نشوب حريق هائل فى سيارة مقطورة محملة بـ30 طنًا من المواد البترولية، أثناء سيرها، بشارع الإخشيم، بمنطقة مينا البصل، غرب الإسكندرية.

ويظهر بالفيديو تسرب البنزين بعد انقلاب السيارة، وأثناء محاولة قوات الحماية المدنية السيطرة على الموقف، اندلعت النيران بالسولار بطريقة مفاجئة، وأنقذت العناية الإلهية العديد من المواطنين من الموت لحظة تواجدهم.

وتسبب الحريق فى تلفيات بـ6 سيارات، ونقلت سيارات إسعاف الإسكندرية 4 حالات إصابة، موضحين أن قوات الحماية المدنية سيطرت على الحريق قبل تفاقم الأزمة وامتدادها للمناطق المجاورة لها.

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- السيطرة على حريق مقطورة محملة بالبنزين وتلفيات بـ 6 سيارات فى الإسكندرية