نشرة ONA للفضائيات..الاعتداء على مني عراقي..وعمرو الليثي في مؤتمر لتطوير العشوائيات

إعداد – إ نجي لطفي

تقدم وكالة ONA، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية.

يحتفل على الحجار غدا الاثنين في 3.30عصرا على موجات إذاعة الأغاني بعيد ميلاده مع كل عشاقه ومحبيه ومستمعي إذاعة الأغاني علي الهواء مباشرة ..للمزيد

انطلقت الإعلامية منى عراقي لتصوير جزء من تحقيقها الجديد بمدينة طنطا، ولكنها فوجئت بقيام قوات الشرطة التابعة لقسم شرطة ثاني طنطا أنفسهم بالاعتداء عليها واحتجازها داخل القسم بعد سرقة هاتفها من أحد أمناء الشرطة الذي دخل في مشادة مع فريق عمل برنامج “انتباه” بحسب مصادر للبرنامج لـ ONA..للمزيد

قالت الفنانة لوسي التي كانت ضيفة في برنامج “100 سؤال”، والذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على قناة “الحياة”، والذي أذيع يوم أمس السبت، أن المغنية شاكيرا تعلمت الرقص الشرقي من خلالي، فهي تقوم بإحدى حركاتي خلال رقصها، وهي حركة الحوض، وسعد الصغير “مغني”، ولقب مطرب كتير عليه..للمزيد

يقيم صندوق تطوير العشوائيات، غدًا الإثنين، مؤتمر “نفكر نتحد نعمل”، وذلك لدعم وتطوير العشوائيات بأحد فنادق القاهرة الكبرى، يأتي المؤتمر تحت رعاية وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وبحضور د. مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ود. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي ..للمزيد