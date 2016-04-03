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بالصور..تشييع 4 مواطنين توفوا بحادث مروري في عُمان

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شيع أهالي عجمان اليوم  بمسجد الشيخ زايد في منطقة الجرف 4 من أسرة الرميثي والذين توفوا جراء حادث مروري مؤسف في سلطنة عُمان الشقيقة وهم متوجهون إلى صلالة لقضاء إجازة العطلة المدرسية.

وأدى الصلاة على أرواح المتوفين ، الشيخ راشد بن حميد النعيمي ، رئيس دائرة البلدية والتخطيط ، وعدد من مدراء الدوائر الحكومية والاعيان في الإمارة ، والمتوفون هم الزوجة وثلاث من بناتها، وسائق السيارة ، وتم مواراة الجثامين الثرى في مقبرة عجمان في منطقة الجرف .

وصرح حسين عبدالله الرميثي  لـ (البيان) أن الجثامين وصلت اليوم من سلطنة عمان بطائرة عسكرية عبر مطار الشارقة الدولي وذلك بناء على توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة ، والتي أبدت اهتماما كبيرا منذ وقوع الحادث المؤسف ، ووجه الشكر والتقدير إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، لاهتمامه  ووقوفه الى جانب الأسرة في مصابهم الجلل  منذ جاء نبأ وقوع الحادث حيث وقف الجميع معهم وقدموا كل العون والمساعدة.

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كما وجه الشكر للأشقاء في سلطنة عمان لوقوفهم الى جانبهم وحضور بعضهم الى الدولة مع الجثامين لتقديم العزاء ، مؤكدا ان هذا الامر يدل على روح الإخاء وصدق المشاعر ، لافتا الى ان وقفة جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في عجمان وأفراد المجتمع قد خفف عليهم مصابهم الجلل.
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