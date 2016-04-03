سجن أسيوط العمومى ينفذ حكم الإعدام فى 6 أشخاص بينهم سيدة فى قضايا قتل

نفذ سجن أسيوط العمومي اليوم الاحد، حكم الاعدام شنقا ضد 6 مسجونين بينهم سيدة في قضايا قتل.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من العميد على جمال مأمور سجن أسيوط العمومى، يفيد تنفيذ أحكام بالإعدام شنقا الصادرة ضد المسجونين " الزعيم .م " ، و " سعيدة .ع " ، و " محمد .م " و من محافظة قنا، و " علاء .ع "، و " ممدوح .ف" من محافظة سوهاج ، و " احمد .ع " من محافظة أسيوط، والمحكوم عليهم بالإعدام شنقا فى قضايا قتل، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي لاستخراج تصاريح الدفن.
>- الإعدام لرجل قتل تسعة أشخاص فى دار مسنين بالصين
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كان اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من العميد على جمال مأمور سجن أسيوط العمومى، يفيد تنفيذ أحكام بالإعدام شنقا الصادرة ضد المسجونين " الزعيم .م " ، و " سعيدة .ع " ، و " محمد .م " و من محافظة قنا، و " علاء .ع "، و " ممدوح .ف" من محافظة سوهاج ، و " احمد .ع " من محافظة أسيوط، والمحكوم عليهم بالإعدام شنقا فى قضايا قتل، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي لاستخراج تصاريح الدفن.
>
>- الإعدام لرجل قتل تسعة أشخاص فى دار مسنين بالصين
>
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