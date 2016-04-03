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سجن أسيوط العمومى ينفذ حكم الإعدام فى 6 أشخاص بينهم سيدة فى قضايا قتل

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سجن أسيوط العمومى ينفذ حكم الإعدام فى 6 أشخاص بينهم سيدة فى قضايا قتل سجن أسيوط العمومى ينفذ حكم الإعدام فى 6 أشخاص بينهم سيدة فى قضايا قتل
نفذ سجن أسيوط العمومي اليوم الاحد، حكم الاعدام شنقا ضد 6 مسجونين بينهم سيدة في قضايا قتل.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من العميد على جمال مأمور سجن أسيوط العمومى، يفيد تنفيذ أحكام بالإعدام شنقا الصادرة ضد المسجونين " الزعيم .م " ، و " سعيدة .ع " ، و " محمد .م " و من محافظة قنا، و " علاء .ع "، و " ممدوح .ف" من محافظة سوهاج ، و " احمد .ع " من محافظة أسيوط، والمحكوم عليهم بالإعدام شنقا فى قضايا قتل، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي لاستخراج تصاريح الدفن.
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