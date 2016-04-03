باحثة فلسطينية: قطر ساهمت فى تشتيت العرب واليهود يمتلكون 7% من أراضينا

أكدت الباحثة الفلسطينية هند البديرى، أن اليهود يمتلكون 7% فقط من الأراضى الفلسطينية، وليس كما يشيعون بأنهم يمتلكون نسبة كبيرة من الأراضى ويزعمون امتلاكها وأحقيتهم بها.

وأضافت خلال احتفال القنصلية الفلسطينية بالإسكندرية بيوم الأرض الفلسطينى، أن الشعب الفلسطينى عانى طوال سنوات الاحتلال من عدة مشاكل وتهميش ولكنه تميز بالصمود ورغبته فى إنهاء الاحتلال والعيش بحرية فى بلاده فلسطين.

وأشارت أن المرأة الفلسطينية من أقوى السيدات فى العالم لتميزها بالصمود ورفضها للاحتلال وأصبحت أمًا وزوجة شهيد وتُكمل حياتها ودفاعها عن وطنها رغم كل التحديات التى مرت بها فى حياتها .

وأوضحت الباحثة الفلسطينية أن دولة قطر ترعى جميع مخططات الصهيونية ويوجد علاقات مشتركة بينهم ليس فقط التمثيل الدبلوماسى إنما تعمل واصية للدولة الصهيونية، مؤكدة أنها ساهمت فى تشتيت الدول العربية وتنفيذ مخطط إسرائيل بكفاءة شديدة.

ومن جانبه قال عاطف شعث، باحث فلسطينى، إن إسرائيل تحتل 88% من الأراضى الفلسطينية والنسبة المتبقية للمواطنين الفلسطينيين موجودة فى الضفة وقطاع غزة بحوالى نسبة 10%، مشيرًا إلى أنه مخطط من قبل الدولة الصهيونية لتفتيت الفلسطينيين فى مناطق الحدود المشتتة.

وطالب بضرورة زيادة أعداد الفلسطينيين فى داخل فلسطين والتعامل معهم بشكل فعال منعًا لعدم إحساسهم بالتهميش وزيادة تفاعل دورهم فى المناطق التى يعيش فيها الكيان الصهيونى.



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- القنصلية الفلسطينية بالإسكندرية تحتفل بيوم الأرض الفلسطينى 3 أبريل