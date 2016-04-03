والد الطفل المقتول بحلوان: شنقوه بسلك كهرباء و طعنوه فى ظهره بسلاح أبيض

قال محمد حميد والد الطفل المشنوق بسلك كهربائى ،عقب سرقة التوك توك منه، فى منطقة حلوان ، إن ابنه اختفى منذ يوم الأربعاء الماضى، و إنه حرر محضرا بالواقعة فى دائرة القسم يثبت فيه واقعة غيابه.

و أضاف والد المجنى عليه لـ"اليوم السابع" أن طفله "أحمد" الذى يبلغ من العمر 12 سنة، يوجد بجثمانه فتحة كبيرة فى الظهر نتيجة طعنه بسلاح أبيض أثناء مقاومته للجانى الذى سرق منه التوك توك، بالإضافة إلى وجود عدة حروقات بمناطق مختلفة بجسده، مشيرا إلى أنه فؤجى من قبل أفراد القسم بأن جثة ابنه أمام شركة أسمنت حلوان.

و أوضح الأب أنه خلال الاستماع لأقواله فى النيابة العامة أكد على عدم اتهامه لأحد، ولم يتصل به أحد لمساومته لإعادة المجنى عليه، متمنيا حدوث ذلك قبل ارتكاب المتهمين جريمتهم.

كان قسم شرطة حلوان، قد تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جوال بداخله جثة طفل، وعلى الفور، انتقل رئيس مباحث القسم بصحبة عدد من أفراد الأمن إلى مكان الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المجنى عليه، وكشفت المعاينة الأولية أن طفلا لا يتعدى 12 سنة، وأنه تم شنقه بسلك كهرباء ما تسبب فى وفاته على الفور، كما أوضحت التحريات الأولية لضباط المباحث، أن الطفل المجنى عليه مختفى منذ يومين، وأن والده حرر محضرا بذلك.