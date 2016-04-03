المعاينة الأولية لحادث انقلاب أتوبيس عمال العاشر: السائق حاول الدوران "عكسى"

أكدت المعاينة الأولية لموقع حادث انقلاب أتوبيس عمال تابع لإحدى الشركات بالمنطقة الصناعية الثالثة والذى أسفر عن إصابة 17 عاملاً، أن قائد الأتوبيس الخاص رقم 739 التابع للشركة ويسمى صلاح فرحات علوان 36 عاما ومقيم في بلبيس حاول قطع الطريق أمام السيارة الملاكى رقم 7120 ملاكى دمياط وكان يقودها رحيم أسامة أحمد طالب بالأكاديمية البحرية ببور فؤاد، فى محاولة لقائد الأتوبيس بالدوران للاتجاه العكسى فى منطقة غير مخصصة للدوران ما تسبب فى وقوع الحادثة.

واستقبل مستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية 20 عاملاً مصابين بكدمات وجروح وكسور إثر تعرضهم للحادث وتلقى منهم 17 عاملا العلاج.

وكان اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارًا من العميد محمد عربان رئيس فرع البحث الجنائى بالعاشر من رمضان، يفيد بانقلاب أتوبيس يستقله عمال إحدى الشركات، وذلك أثناء محاولة قائده تفادى اصطدام سيارة ملاكى، وانتقلت قوات المباحث والإسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان.

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