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الاتحاد المصرى لطلاب صيدلة بنى سويف ينهى فعاليات مشروع تطوير مهنة الصيدلة

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الاتحاد المصرى لطلاب صيدلة بنى سويف ينهى فعاليات مشروع تطوير مهنة الصيدلة الاتحاد المصرى لطلاب صيدلة بنى سويف ينهى فعاليات مشروع تطوير مهنة الصيدلة
أنهت لجنة التطوير المهنى بمكتب الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة بجامعة بنى سويف، فعاليات مشروع "تطوير مهنة الصيدلة" الذى نظمته بمقر كلية الصيدلة على مدى أربعة أشهر بهدف تطوير المهارات الشخصية للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج.

وأشار بيان أصدره مكتب صيدلة بنى سويف إلى أن فعاليات المشروع التى تم تنفيذها بالتزامن مع 31 مكتبًا تابعًا للاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة على مستوى جامعات ، شملت العديد من المحاضرات واللقاءات فى موضوعات (فن التعامل مع المريض، الاستشارة الدوائية، التفاعلات الدوائية للأدوية، مرض ارتفاع ضغط الدم) بإشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وهم محمد رجب، ووليد عبد السلام قسم الأدوية والسموم، وأحمد عبد المنعم "الصيدلة الإكلينيكية"، وأحمد صفوت "الكيمياء الطبية"، وأحمد عبد الرحمن "الصيدلة الإكلينيكية" بالإضافة إلى أحمد عزوز، وزهراء عصمت، قسم الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى جامعة بنى سويف.

وأضاف البيان: تضمن المشروع حملات للتوعية بأهمية دور الصيدلى فى المجتمع وكذلك مرض ارتفاع ضغط الدم كما أجريت مسابقة عملية عن "فن التعامل مع المريض" ليتم تصعيد المراكز الثلاثة الأولى لتمثيل كلية صيدلة بنى سويف على مستوى الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة، ويتأهل المركز الأول على مستوى مصر للمنافسة على مستوى الاتحاد الدولى والذى يضم 80 دولة على مستوى العالم.
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>فعاليات مشروع تطوير مهنة الصيدلة (1)

فعاليات مشروع تطوير مهنة الصيدلة (2)

فعاليات مشروع تطوير مهنة الصيدلة (3)

فعاليات مشروع تطوير مهنة الصيدلة (4)

فعاليات مشروع تطوير مهنة الصيدلة (5)

فعاليات مشروع تطوير مهنة الصيدلة (6)

فعاليات مشروع تطوير مهنة الصيدلة (7)


>- الاتحاد المصرى لطلاب صيدلة بنى سويف يُنظم حملة توعية للتبرع بالدم غدًا
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مصر 365

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