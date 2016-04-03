الخسارة الثانية تواليا والشوط الخامس بلا أهداف.. سموحة يفوز على المصري بالهدف الأسرع

فاز سموحة على نظيره النادي المصري بهدف مقابل لا شئ، ضمن مباريات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري.

حسام سلامة "باولو" سجل هدف المبارة في الثانية الـ 13 من بداية المباراة، ليصبح الهدف هو الأسرع في تاريخ المسابقة.

وبدأت قصة الهدف بعد أن بدأ سموحة القاء وأرسل مونسو كواكو كرة طويلة سددها "باولو" مباشرة إلى مرمى محمد فتحي حارس المصري.

وحاول النادي المصري تعويض الهدف خلال شوطي اللقاء، إلا أن فرص النادي البورسعيدي لم ترتق للخطورة الكافية طيلة اللقاء.

في شوط المباراة الثاني أشرك حسام حسن المدير الفني لنادي المصري الثلاثي محمد مسعد، أحمد جمعة ومهاب سعيد سعيا للتعادل، لكن الهدف كاد أن يكون من نصيب سموحة عن طريق "باولو" مرة أخرى الذي استغل هجمة مرتدة وتلاعب بدفاع المصري قبل أن يسدد خارج المرمى.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من ضائع، كاد المصري أن يدرك التعادل عن طريق أحمد ياسر لكن تسديدة من داخل منطقة الست ياردات اصطدمت بمحمود عزت مدافع سموحة وتحولت لركنية، لينتهي اللقاء بفوز سموحة بهدف مقابل لا شئ.

الهزيمة هي الثانية للمصري على التوالي والثالثة هذا الموسم بعد الخسارة أمام حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة السابقة.

ويبدو أن هجوم النادي البورسعيدي ليس في أفضل حالاته بعد أن أنهى الشوط الخامس على التوالي دون تسجيل أهداف بعد شوط ثاني أمام الحدود وشوطين أمام النصر للتعدين في كأس مصر ثم شوطين أمام سموحة اليوم.

وبعد المباراة، ارتفع رصيد سموحة للنقطة الـ 38 مرتقيا للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد المصري عند النقطة الـ 39 في المركز الثالث.