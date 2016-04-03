استراحة - الأهلي (4)-(1) الشرطة.. فتحي يسجل ثنائية في مهرجان الأهداف.. وريكو يسجل من ركلة جزاء

يقدم FiGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الدوري المصري بين الأهلي واتحاد الشرطة.

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ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 47 نقطة خلف الوصيف الزمالك صاحب الـ41 نقطة.

بينما يحتل الشرطة المركز الـ16 برصيد 16 نقطة.

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ق45+1: كرة عرضية من عمرو جمال "فوتها" رمضان صبحي لفتحي القادم من الخلف، والأخير سددها أرضية في الشباك.

ق45: كرة طولية داخل منطقة الجزاء بقدم السعيد، حاول محمد عبد السلام تشتيت الكرة لكنها سكنت شباك فريقه.

ق40: انطلاقة رائعة لرمضان صبحي من الناحية اليمنى انتهت بتمريرة لحسام غالي الذي هيأ الكرة لعمرو جمال، لكن مهاجم الأهلي سدد الكرة بعيدا عن الثلاث خشبات.

ق26: ركلة جزاء للأهلي سددها السعيد على يسار المرمى لكن الحارس تألق وتصدى للكرة.

ق23: تمريرات متبادلة بين لاعبي الأهلي انتهت في الأخير تحت قدمي فتحي على حدود منطقة الجزاء، سدد الكرة بقوة لتسكن الشباك.

ق18: عرضية من حسين السيد داخل منطقة جزاء الشرطة حولها مؤمن زكريا برأسه مباشرة في الشباك.

ق15: تسديدة خادعة من عبد الله السعيد، استغل بها تقدم الحارس وسدد الكرة من مسافة 30 ياردة لكن الكرة مرت فوق العارضة بسنتيمترات.

ق3: مراوغة رائعة من السعيد من اليسار ثم أرسل عرضية مرت من فوق ثنائي دفاع الشركة في طريقها لرأس مؤمن زكريا، لكن السيد عبد العال شتت الكرة قبل أن تصل لجناح الأهلي.

انطلاق اللقاء

بعد قليل انطلاق المباراة